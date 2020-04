Canarias distribuirá 5 millones de euros en ayudas al pago de alquiler de vivienda

El Gobierno de Canarias distribuirá 5,3 millones de euros para ayudar al pago del alquiler de viviendas a las familias afectadas por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, según ha informado la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda en un comunicado.



El consejero del área, Sebastián Franquis (PSOE), presentará en el próximo Consejo de Gobierno las bases que regularán la tramitación y concesión en las islas de estas ayudas para pagar el alquiler de su vivienda habitual.



Según se señala en la nota, el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) se encargará de gestionar esas ayudas de manera telemática y a través del servicio de información y atención al ciudadano el 012, que ofrecerá atención personalizada una vez se abra el plazo de registro de solicitudes en los próximos días.



La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros mensuales por familia y el máximo podrá ser hasta del cien por cien del total de la renta de alquiler durante seis meses.



En el caso de que se haya suscrito un préstamo o microcrédito para el pago de la renta de la vivienda habitual, se abonará también el cien por cien del principal e intereses del préstamo siempre que éste no exceda de los 600 euros mensuales.



Las familias que tramiten una solicitud deberán acompañarlas, como mínimo, de una copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago al arrendador y de la acreditación del pago de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.



Esta iniciativa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a los arrendatarios de vivienda habitual que como consecuencia del impacto económico y social de la COVID-19 tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica sobrevenida.



Se trata de dar cobertura de forma urgente a aquellas situaciones que requieran una respuesta inmediata para estabilizar el pago mensual, así como el uso y mantenimiento de la vivienda habitual en arrendamiento.



En particular, se contempla el pago de recibos de alquiler con los límites máximos establecidos en estas bases.



Los solicitantes de esta ayuda podrán pedirla una vez se abra el plazo de presentación en los próximos días, aportando tanto por vía telemática como por vía telefónica, para los que no tengan acceso a las nuevas tecnologías, los modelos de solicitud que para tal fin encontrarán en la web del Instituto Canario de la Vivienda.