Canarias aplaude la prórroga de los ERTE pero advierte que pedirá ampliarla más si es preciso

El Gobierno de Canarias ha expresado este jueves su satisfacción por el acuerdo entre el Gobierno central, sindicatos y empresarios sobre la ampliación de los ERTE hasta septiembre y ha aclarado que pedirán una ampliación de este periodo "si hace falta".



En la rueda de prensa posterior al Consejo, el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez (PSOE), ha señalado que aunque valora esta primera prórroga, su Ejecutivo está convencido de que hará falta que algunos ERTE se prorroguen más allá de septiembre.



Pérez ha señalado que mayores problemas tendrá una prórroga que se extienda más allá de final de año y ha subrayado que la evolución económica permitirá modular esta petición, ya que en el caso del turismo, habrá hoteles que se llenen y que no precisen mantener a sus trabajadores con expedientes de regulación de empleo.



Ha agregado no es incompatible pedir que se prolonguen con que se considere positiva la prórroga hasta septiembre, que, ha dicho, además ha sido pactada con empresarios y sindicatos por lo que tendrá aspectos positivos.



No obstante, Pérez ha apuntado que si un mensaje positivo es que el sistema público siga pagando el mantenimiento de los trabajadores, también lo es que los ERTE no sean necesarios porque se ha reanudado la actividad económica.



"No bajaremos la guardia pero no satisface mucho el acuerdo" ha manifestado Pérez.



El portavoz del Gobierno también se ha referido a la situación de la pandemia de la COVID-19 en el archipiélago y al respecto ha afirmado que el sistema sanitario público está "en disponibilidad absoluta" de afrontar cualquier eventualidad si fuera necesario.

