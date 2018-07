El Gobierno de Canarias recurrirá al Tribunal Supremo si se mantiene el descuento del 75% a la tarifa bonificable

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido que irán al Tribunal Supremo (TS) si el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantiene el Real Decreto (RD) en el que el descuento del 75 por ciento a residentes se aplica a la tarifa bonificable y no a la tarifa regular del billete como recoge la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.



Clavijo, tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, ha informado de que ha hablado con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quién según el presidente canario le dio unas explicaciones "que no tienen sentido jurídico" y que no entiende puesto que el real decreto aprobado no puede ir en contra de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.



Por ello Clavijo, que ha enviado un informe jurídico desfavorable del Ejecutivo canario al Gobierno español sobre la aplicación del descuento del 75 por ciento, ha avanzado que si el ministerio persiste y se agota la vía del diálogo se verá en la obligación de ir a los tribunales.



"Esperamos y deseamos que se reconduzca la situación", ha manifestado el jefe del Ejecutivo canario, quién ha comunicado que el 26 de julio el Parlamento canario celebrará un pleno extraordinario para que la Cámara Regional se pronuncie al respecto.



Clavijo ha destacado que todo parece indicar que el Parlamento se posicionará en la misma línea que el Gobierno, con lo cual previsiblemente el Gobierno español se encontrará con el informe negativo del Ejecutivo canario y de la Cámara regional.



No obstante, el presidente, que ha resaltado que "agotará el diálogo hasta el infinito", espera que antes del 26 de julio se reconduzca la situación y que no sea necesario presentar una impugnación ante el Tribunal Supremo.



Si el real decreto mantiene el descuento del 75% a la tarifa bonificable, puede ocurrir que el Ministerio de Fomento fije la ayuda al precio que ellos consideren, situación que conllevaría que la bonificación esté sujeta a la voluntad del Gobierno de turno.



Según el presidente, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 recogen que el descuento es del 75%, que es de carácter permanente y que se aplica a la tarifa del servicio regular.



En ningún momento se habla de tarifa bonificable, ha alertado Clavijo, quien por ello ha acusado al Ministerio de vulnerar un derecho de todos los canarios y de empeñarse en hacer un real decreto para la aplicación del descuento del 75% que no es necesario.



Ha recordado que en una primera ocasión elaboraron un real decreto que hablaba de tarifa bonificable y por segunda vez, después de que Clavijo haya hablado con Ábalos, vuelven a hacer referencia a la tarifa bonificable y no regular.



"Ya no hay un malentendido, hay una clara voluntad de poder controlar en el futuro de manera unilateral por parte del Gobierno de España el dinero que se le va a descontar de los pasajes a los canarios", algo que el presidente canario ha dicho que no va a permitir.



Ha denunciado que no se trata de un despiste por parte del Ministerio sino de "una clara voluntad" de fijar una tarifa bonificable para controlar y limitar el gasto a la que se le pueda aplicar el descuento.



La aplicación del descuento del 75 por ciento al transporte aéreo y marítimo de residentes en territorios no peninsulares -Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla- entró en vigor el pasado lunes.