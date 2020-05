Canarias pide al Estado que reparta en función del impacto social de la COVID-19 una parte del fondo de 16.000 millones

Canarias ha pedido al Gobierno central que una parte del fondo de reconstrucción de 16.000 millones de euros anunciado por Pedro Sánchez se distribuya en función a criterios socioeconómicos entre las comunidades más afectadas por la COVID-19 y, en el caso de las Islas, considera que el Estado debe tener en cuenta el gran impacto económico y social que la pandemia del coronavirus ha tenido como consecuencia del parón turístico y su situación peculiar como región ultraperiférica (RUP).

"El trato singular de Canarias es un hecho consolidado, está en el Régimen Económico y Fiscal (REF), somos región ultraperiférica y estamos alejados del continente", una situación que ha sido favorable para frenar la pandemia, pero también conlleva dificultades, ya que el Archipiélago "tiene situaciones diferentes, no son cuestiones a discutir", ha dicho Torres.



En una comparecencia informativa tras concluir la reunión con el presidente Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, Torres ha explicado que pedirá al Gobierno central que distribuya de acuerdo al impacto socio-económico de la crisis una parte del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables que repartirá el Estado entre comunidades autónomas y que se asignará en tres fases.



En la primera se distribuirán 10.000 millones de euros para el gasto sanitario y en la segunda otros mil millones para los derechos sociales, que se repartirán según la población de cada territorio. Es el reparto de la tercera partida, de 5.000 millones de euros, la que



En la tercera otros 5.000 millones de euros se asignarán de acuerdo a la pérdida de ingresos propios y ahí es donde Canarias considera que debe tener un trato específico al ser el territorio con evolución más favorable de la pandemia, pero a la vez con mayor repercusión negativa en la crisis que dejará el coronavirus, ha añadido su presidente.



Ante esta situación "he vuelto a hacer énfasis en la situación peculiar y específica de Canarias" que, con ingresos propios procedentes del IGIC, va a verse especialmente afectada por la caída de recaudación y por ello, reiteró, es "importantísimo" que pueda utilizar el superávit y la capacidad de endeudamiento, además de que las corporaciones locales puedan disponer de su remanente de tesorería.



En estos últimos aspectos "hay voluntad de acuerdo" con el Gobierno central, señaló Torres, quien además destacó la necesidad de que la UE habilite partidas económicas de más de un billón de euros que tiene previstos para hacer frente a la quiebra social y económica.



Asimismo, el presidente de Canarias afirmó que ha expuesto a Pedro Sánchez la necesidad de que turismo y comercio "vayan a la par" en el Archipiélago y que puedan "adelantarse" a la reanudación de la actividad.

El pacto por la reconstrucción, el Día de Canarias

Torres ha expresado su confianza en que el pacto por la reconstrucción que ha presentado a todas las fuerzas políticas y agentes sociales de las islas pueda firmarse el 30 de mayo, Día de Canarias.



El presidente del Ejecutivo regional ha destacado que Canarias es la primera comunidad autónoma que ha elaborado un pacto por la reconstrucción, aparte del acuerdo por la reactivación económica y social del Estado, y ha apelado a "la responsabilidad compartida" para que entre todos se afronte de manera conjunta la crisis económica y social derivada de la pandemia.



Torres también ha anunciado que este lunes tiene previsto reunirse con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de Hacienda, María Jesús Montero, para pedir que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) se prolonguen.



"Un ERTE siempre es mejor que un despido", ha asegurado Torres, quien ha destacado la grave situación que vive el Archipiélago como consecuencia del parón turístico por el coronavirus.

"Nunca me he planteado dimitir"

El presidente del Gobierno de Canarias ha manifestado que en ningún momento se ha planteado dimitir de su cargo a pesar de las numerosas situaciones adversas que ha debido afrontar desde que accedió a la Presidencia.

"Ni me he planteado, ni me planteo, ni me plantearé dimitir cuando vengan mal dadas", ha asegurado Torres a la pregunta de si no ha pensado alguna vez en abandonar, pues, desde que accedió al cargo de presidente de Canarias, ha tenido que enfrentarse a situaciones como el grave incendio registrado en Gran Canaria el verano pasado, la quiebra del operador turístico Thomas Cook y la pandemia del coronavirus, entre otras circunstancias adversas



"En este barco estoy y estaré hasta el final", ha asegurado Torres, quien considera que los representantes políticos deben responder a la confianza que los ciudadanos depositan en ellos y no deben abandonar su responsabilidad a no ser de manera obligada, ya sea por razones de salud u otra importante.



Considera que tanto la oposición como el Gobierno "son dignos lugares de representación pública" en los que deben defenderse los intereses del ciudadano.



En cuanto a la pandemia del coronavirus, ha dicho que "pensábamos todos que iba a ser otra cosa, nadie lo sospechó, ni siquiera cuando alcanzó a Italia".



Torres ha reconocido que la pandemia le ha hecho sentir temor, "hemos sentido miedo los dos millones de canarios", pero ha insistido en que "ahora el miedo es otro" derivado de la grave situación económica en la que se encuentra el archipiélago.