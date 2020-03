Canarias no volverá a aislar a todo un hotel por el coronavirus: se "tomarán otras medidas"

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha dicho este martes que el archipiélago no volverá a poner a un hotel al completo en aislamiento y control por hospedar a un afectado por coronavirus, sino que, tras la experiencia vivida en Adeje, Tenerife, se "tomarán otras medidas".



"Es verdad que el turista quiere saber, si se desplaza por ejemplo a Canarias y ocurre en un hotel que alguien da positivo, si eso va a exigir una cuarentena de 14 días. Ya adelanto que, con la experiencia ya tomada, se tomarán otras decisiones", ha reconocido el presidente.



Más de mil personas, entre clientes y trabajadores del complejo, han estado en aislamiento desde el lunes 24 de febrero en el Hotel H10 Costa Adeje del sur de Tenerife tras detectarse varios casos de coronavirus en un mismo grupo de turistas italianos, unas medidas avaladas por la Justicia, pero que han comenzado a relajarse este fin de semana, con la salida progresiva de unos 200 huéspedes.



En declaraciones a los periodistas, Torres ha defendido que Canarias ha demostrado con su actuación que "sabe resolver estos imprevistos y que lo hace con profesionalidad y rigor", al tiempo que ha subrayado que ese comportamiento "es la mejor carta" que se le puede presentar al visitante de las Islas.



El presidente de Canarias ha precisado que, con lo aprendido en el caso de Adeje, si la situación se repitiera en otro hotel, "se tomarán otras decisiones que no exigirá esta medida (el aislamiento de todos los clientes y empleados)".



Eso sí, ha añadido, "siempre se aislará a quien dé positivo y a su entorno más estrecho" y se pondrán en práctica medidas de prevención, pero "más suaves en cualquier caso".



A su juicio, era "obligatorio", siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, "que dijo que era lo correcto", que en la primera actuación en un hotel de 1.000 personas de España "se hiciera lo que se hizo por parte de las autoridades sanitarias".



"Aislar, preservar, medir las temperaturas a todos los que estaban (en el complejo turístico), ver si daban síntomas y, a día de hoy, de 1.000 personas hablamos de seis casos de contagio", ha abundado.



Ángel Víctor Torres ha apuntado que se vive "una situación en la que cada día se establecen protocolos y el Gobierno de España analizan los datos según le llegan".



"Lógicamente, no es lo mismo que se sepa el contagio de dónde proviene y los que hemos tenido en Canarias son importados, pues no se han producido en las islas", ha añadido, en referencia a los ocho casos registrados en el archipiélago, uno con origen en Alemania y todos los demás, procedentes de Italia.



Torres ha indicado que siempre hay que saber de dónde proviene el origen del contagio: "En otros lugares de España se analiza para saber de dónde proceden para hacer una prevención, pero cada día hay más casos, afecta a más países y, a la vez, se trabaja para la creación de una vacuna".



El presidente ha lanzado un mensaje claro de que Canarias tiene "todas las capacidades para responder ante una alerta sanitaria global y mundial como es el coronavirus y lo está demostrando".