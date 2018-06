Cardona seguirá siendo presidente de la Autoridad Portuaria, según el Gobierno canario

La caída de Rajoy no va a afectar, de momento, al exalcalde de la capital grancanaria Juan José Cardona, quien seguirá siendo presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Lo ha confirmado este lunes fuentes del Gobierno canario a Canarias Ahora.

El cambio de Gobierno en Madrid ha puesto en riesgo el reciente nombramiento de Cardona en este importante cargo tras el acuerdo entre CC y PP en el Parlamento autonómico. Además, el pacto tácito entre ambos partidos, tanto en las Islas como en Madrid, ha quedado en entredicho tras la abstención de la diputada nacionalista Ana Oramas a la moción de censura.

El propio Cardona ha reconocido la posibilidad de que el cambio de Gobierno afecte a su continuidad se seguirá planteando en los próximos días, aunque ha insistido en que el presidente de la Autoridad Portuaria "lo nombra y lo destituye el presidente canario" en un Consejo de Gobierno. Se trata de un cargo cuya designación no depende directamente de Moncloa, sino que debe ser consensuado con el Gobierno de Canarias.

A pesar de estos cambios, el Gobierno de Canarias no se plantea modificar los recientes nombramientos hechos al frente de instituciones como la Autoridad Portuaria de Las Palmas, como confesó este lunes la portavoz, Rosa Dávila. "No está en absoluto sobre la mesa", ha asegurado Dávila, quien ha pedido "no adelantar acontecimientos".

Juan José Cardona, ha señalado este lunes que su cargo "solo depende" del Ejecutivo canario y de su presidente, Fernando Clavijo y que él sigue "ilusionado" con su labor, a pesar del cambio en el Gobierno central. "Voy a trabajar con absoluta ilusión e intensidad, como lo vengo haciendo desde el primer día, y solo el tiempo dirá si esos rumores o posibilidades tienen cualquier tipo de fundamento; y mi puesto, como no puede ser de otra manera, está siempre a disposición del presidente del Gobierno de Canarias y de los partidos que han acordado propiciar la estabilidad de ese Ejecutivo, CC y PP", ha agregado el también exalcalde de la capital grancanaria.

Asimismo, Cardona ha desvelado que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas del 7 de junio ha sido aplazado al día 14 y ha especificado que el expediente de ampliación del dique Reina Sofía (Gran Canaria) está pendiente del "un último informe" de Puertos del Estado.

"Desde mi primer día vengo solicitando la mayor agilidad a ese asunto para que, cuanto antes, pueda ser aprobado, espero y deseo que el cambio de Gobierno no genere ningún retraso en la tramitación de ese expediente, como con el resto de asuntos importantes que estamos tramitando con Puertos del Estado", ha concluido Cardona.