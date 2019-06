Carmen Hernández (NC) critica al PSOE por construir un gobierno en Telde basado en “la revancha”

La exalcaldesa de Telde por Nueva Canarias, Carmen Hernández, ha criticado duramente al PSOE por liderar un gobierno en el ayuntamiento de Telde basado en “la revancha” o “el protagonismo personal y partidistas”. Así, ha afirmado la presidenta de la formación nacionalista de izquierda en el municipio grancanario en declaraciones recogidas por Telde Actualidad, “no se puede construir nada bueno”.

El acuerdo que han alcanzado PSOE con Coalición Canaria (CC), Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) y Partido Popular para desbancar a Nueva Canarias, la fuerza más votada en las elecciones del 26 de mayo, “tiene un tufo de clara agresión” contra su partido, según Hernández.

A pesar de que el pacto ya está cerrado, Hernández asegura que aún tiene esperanzas de que antes del sábado cambie el escenario y su partido pueda volver al gobierno de Telde, “por el bien”, del municipio.

Sin embargo, no se ha mostrado muy optimista al respecto y considera que en los próximos cuatro años tendrá lugar “el desmantelamiento de la ciudad”, puesto que los partidos que conforman el pacto, cuando han accedido a la ejecutiva, han provocado recortes o cierres de escuelas infantiles.

De hecho, estima que todos los proyectos que ha sacado adelante su legislatura, como el saneamiento de la deuda o la reapertura de escuelas infantiles, se paralizarán en los primeros meses del nuevo gobierno, que se justificará en “problemas administrativos”.

Excluida de las negociaciones

Hernández ha reconocido que el resto de los partidos se han negado a negociar con Nueva Canarias por sus formas, según han manifestado los líderes de las formaciones que conforman el pacto.

Pero la exalcaldesa de Telde entiende que se refieren a su defensa de la legalidad “hasta el último extremo” o “del interés general”. A su juicio, estas son las formas que molestan a los otros partidos, puesto que se muestra en contra del clientelismo político y nunca ha estado de acuerdo en enchufar a gente en las empresas públicas para que aumenten las bases electorales de los partidos. “Esa es otra forma que no me gusta a mí, nunca he permitido los reinos de taifas y eso tampoco gusta”.

Aunque ha anunciado que ejercerá una oposición "constructiva y vigilante" en el Ayuntamiento de Telde, su destino, de mantenerse el pacto progresista regional, será con toda probabilidad el Gobierno regional, concretamente en el área de Educación.