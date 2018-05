Christian Santana, exconcejal en Las Palmas de Gran Canaria, se da de baja del Partido Popular "por principios"

El exconcejal del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria Christian Santana ha anunciado este martes su baja de la formación de derechas, con la que hasta el año 2015 desempeñó distintos cargos públicos en Gran Canaria.

Santana fue entre 2003 y 2007 coordinador de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, entre 2007 y 2011 concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y entre 2011 y 2015, durante el mandato de Juan José Cardona, concejal de Educación y del distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira.

"Por distintas circunstancias (personales y de principios), esta mañana he anunciado al PP que dejo de ser afiliado. En este sentido, siempre me quedo con lo bueno, y esos años he conocido a gente muy buena. Además, he aprendido y mucho. Especialmente de los vecinos y del tiempo que compartimos en distintos proyectos", publica Santana en su perfil de Facebook.

"Seguimos creciendo y aprendiendo. Porque "el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos" (Shakespeare", concluye su post, aludiendo a una frase del escritor inglés, del que este filólogo ha escrito varios libros.

Cuestionado por Canarias Ahora sobre el futuro, y sobre si podría darse de alta en Ciudadanos, como muchos expolíticos del PP que han cambiado de formación, Santana respondió que "el futuro nadie sabe lo que depara pero esto en estos momentos no es dejar un partido por otro. Me encanta la gestión pero sobre todo ser fiel a mis principios. Ahora estoy con las clases y con mis libros. ¿El futuro? Ojalá que mi Atlético levante la Champions".