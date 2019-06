Ana Oramas pide a Ciudadanos que apoye en Canarias un gobierno "centrado" con CC y PP y "no radical" con PSOE y Podemos

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso Ana Oramas ha apuntado este jueves a Ciudadanos como el partido que debe decidir si en las islas apuesta por un "gobierno centrado", pactando con su partido y el PP, o por uno con PSOE y Podemos, formación esta a la que ha dicho rechazar por "radical".



Oramas ha insistido en acusar de "extremista" a Podemos, argumentando que "quiere volver a implantar el impuesto de sucesiones e imponer, entre otras cosas, la tasa turística", en declaraciones hechas en Herrera en Cope que ha difundido dicha cadena mediante un comunicado, y donde se detalla que la parlamentaria ha sentenciado: "no podemos permitir unas políticas que nos lleven al desastre".



Desde ese planteamiento, ha sostenido que es Cs quien tiene que decidir si apoya al socialismo junto a Podemos o a su formación junto con el PP, destaca la nota.



Y añade que la representante de CC ha señalado: "todos los escenarios están abiertos, pero espero que Canarias tenga un gobierno centrado".



En esa misma línea, Ana Oramas ha reiterado, en una entrevista concedida a la Cope, que su partido está dispuesto a facilitar que el PSOE gobierne en minoría en España si no llega a acuerdos con Podemos.



Porque "prometimos a nuestros votantes que su voto no iba a servir para que hubiera una coalición nacional entre PSOE y Podemos y lo vamos a cumplir", ha argumentado.



Además, ha matizado que también exigiría que se atendieran las demandas de CC en materia de financiación para Canarias.



Al respecto, ha afirmado que Pedro Sánchez "ha maltratado a Canarias" y, frente a esa situación -ha añadido-, "queremos que se respete el Estatuto de Autonomía de Canarias y que se nos garantice un buen régimen fiscal en la comunidad", detalla el texto.