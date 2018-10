Ciudadanos y el PSOE reprochan a Clavijo que use la sede de Presidencia del Gobierno para reuniones de partido

Ciudadanos (Cs) y el PSOE han reprochado al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, el usar la sede de Presidencia para realizar reuniones del partido de cara a confluencias electorales para las elecciones de 2019 .

Para el portavoz del partido, Mariano Cejas, "es intolerable que se utilice una sede institucional para hacer negocios partidistas" ya que estos no son asuntos que "preocupen ni afecten al bienestar de todos los canarios" y por tanto ha solicitado al presidente que "aclare inmediatamente" esta reunión los líderes de Coalición de Centro Democrático (CDC).

"Es una vergüenza que se utilice la casa de todos para este tipo de reuniones", ha insistido Cejas, quien ha reclamado a "Coalición Canaria que deje de usar ya las instituciones en su propio beneficio".

"Cuando no es para autobombo o actos electoralistas, es para llevar a cabo reuniones con otros partidos que pueden confluir con CC en las próximas elecciones. Los canarios ya están cansados de esta forma de proceder de la vieja política, ha concluido el portavoz autonómico de Cs Canarias.

Así mismo, Alejandro Ramos, concejal en el Ayuntamiento de Telde y precandidato del PSOE para la Alcaldía, señaló en Twitter que "a lgunos confunden lo público con lo privado", recalcando que "la sede del Gobierno de Canarias no es el lugar para hacer un negocio privado".

"Los que no saben diferenciar lo público de lo privado no deben gobernar ni en Telde ni en Canarias", cerró Ramos.

