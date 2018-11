Ciudadanos pedirá "inmediatamente" a Clavijo que dimita si es imputado por el caso Grúas

Ciudadanos (Cs) solicitará "inmediatamente" la dimisión del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de ser finalmente imputado por el caso Grúas, según ha anunciado este viernes la portavoz adjunta de ese partido en el Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez.



"Que nadie tenga la menor duda de que, en el momento uno en que el presidente del Gobierno de Canarias, o cualquier otro cargo político, sea imputado por corrupción política, este partido, Ciudadanos, pedirá su dimisión inmediatamente y, si este no tiene a bien dimitir, le pediremos a su partido que le haga dimitir", ha sentenciado la diputada isleña de Cs al preguntarle por la posibilidad de que eso ocurriera con Clavijo, de CC, tras perder su condición de aforado y regresar el caso Grúas a un juzgado ordinario.



Hecho este que se ha logrado "gracias" a Cs, a cuyos diputados "les costó muchísimo conseguir que se aceptara la enmienda para eliminar los aforamientos" que impedían a los tribunales ordinarios procesar a determinados cargos públicos, ha sostenido Melisa Rodríguez.



La parlamentaria ha afirmado, por ello, que su partido "no ha hecho otra cosa que darle la oportunidad al señor Clavijo de que se defienda como cualquier ciudadano de las islas Canarias ante los casos que tiene pendientes en los tribunales".



La portavoz adjunta de Cs ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada por su organización en Las Palmas de Gran Canaria para analizar la actualidad política y ha criticado la postura adoptada ante la situación de Clavijo por el consejero de Justicia regional y secretario general de CC, José Miguel Barragán, al cuestionar la labor de la fiscalía y su imparcialidad por demoras que dio a entender que habría cometido en perjuicio del presidente.



En respuesta a Barragán, Melisa Rodríguez ha expresado el "rechazo absoluto a sus declaraciones" por parte de Cs, y le ha acusado de que "solamente se queja de los plazos de la Justicia en los casos que afectan a Coalición Canaria", cuando "debería de quejarse de los plazos de la Justicia en los casos que afectan a todos los canarios, y no solamente a su partido".