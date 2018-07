Ciudadanos cree que se ha perdido una oportunidad para hacer un Estatuto "más actual y transversal"

La diputada nacional de Cs por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha afirmado que se "ha perdido una gran oportunidad para hacer un Estatuto de Canarias más actual y transversal, que responda a las necesidades de todos los canarios".



Melisa Rodríguez, que también es la portavoz adjunta de su grupo en el Congreso, apunta en un comunicado que se han conseguido cosas positivas con este Estatuto, sobre todo en cuanto a derechos y políticas sociales y también "gracias a Ciudadanos, se ha logrado que se ponga fin a los aforamientos en Canarias”.



No obstante, Rodríguez ha manifestado que “ha faltado ambición y debate”, ya que “no es normal que el 70% de las enmiendas, 66 de las 98 que presentó Cs, se hayan rechazado”, entre ellas las que abogaban por “despolitizar el sistema judicial en las islas”.



“Se ha intentado coartar el debate por un acuerdo entre el Partido Popular, PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias, que, si bien no se ha hecho público, sí que estaba sobre la mesa”, puesto que “muchas de las enmiendas que llegaron a la ponencia ya estaban transaccionadas y con el voto favorable de estas formaciones políticas”, añade.



“Se ha perdido una oportunidad de hacer una reforma integral del Estatuto de Autonomía de Canarias”, para garantizar así “los derechos de todos los canarios”, ha opinado la diputada nacional de Cs.



Al respecto, ha añadido que “si bien la reforma del sistema electoral aprobada en este estatuto mejora la representatividad”, ha faltado “más ambición”, puesto que “con 60 diputados se podría haber mejorado la representatividad y proporcionalidad en las islas”.



“No se trata de aumentar el número de diputados, sino de que los que están se apliquen y trabajen por todos los canarios”, ha opinado Rodríguez, quien ha adelantado que su formación va a presentar voto particular a la enmienda que permite “aumentar en cinco diputados más la horquilla”.



“En este Estatuto de Canarias se sigue apostando por la construcción faraónica de la administración en las islas, y por mantener la grasa de la administración”, ya que “se mantienen las duplicidades y triplicidades administrativas”, que “en nada ayuda a los canarios, pero que se han convertido en un lugar ideal para colocar a los afines y amigos del gobierno de turno”.



Por todos estos motivos, y porque “queda mucho por mejorar en este estatuto de autonomía”, Rodríguez ha rechazado que una vez más “el PP, el PSOE, NC y CC, hayan votado en contra de las enmiendas de Cs que buscaban, entre otras acciones, garantizar la independencia de la justicia en Canarias, la independencia de la Radiotelevisión Canaria así como establecer medidas para favorecer la transparencia y luchar contra la corrupción”.



Ante esta situación, la portavoz adjunta del GPCs ha anunciado que “Ciudadanos presentará votos particulares a todas aquellas enmiendas que impiden la despolitización de la justicia en las islas”, porque “es primordial que en las islas también haya una separación de poderes real”.