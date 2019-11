Ciudadanos presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de Canarias para 2020

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha anunciado este lunes que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos de Canarias de 2020, al entender que estas cuentas "no van a mejorar la vida de los canarios”.



Espino, en un comunicado, opina que son unas cuentas que “no van a dar respuesta al desempleo en las islas”. “Los 8.066 millones de euros del presupuesto no van a servir para fomentar la creación de empleo, ya que no ayudan ni a los autónomos, ni a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sino que les castiga con una subida de impuestos”, indica la parlamentaria.



Agrega que se destina el mismo dinero en estos presupuestos a los autónomos, 6 millones de euros, que lo que se destina a asesores para presidencia y vicepresidencia y considera que el Gobierno de Canarias está renunciando a más de 700 millones de euros de transferencia del Estado y del pago de la deuda.



Espino ha cargado de nuevo contra el ajuste tributario planteado por el Gobierno de Canarias con el fin de presentar unas cuentas con "un ADN social", según lo definió el consejero de Hacienda Román Rodríguez. Pero Espino insiste en que "el pacto de las flores está perdonando todo a Pedro Sánchez para que pueda cuadrar sus cuentas y cumplir con Bruselas, y eso lo vamos a pagar todos los canarios con subidas de impuestos”.



La portavoz de Cs en el Parlamento de Canarias ha criticado que se destinen tan solo 12 millones de euros a reducir las listas de espera en Canarias, cuando solo en el primer semestre de este año se ejecutaron 15 millones de euros, y, dice, "ni siquiera se notaron los resultados".



En su opinión, estos presupuestos no eliminan el gasto superfluo, ni dan respuesta a los problemas de los canarios.