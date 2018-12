Clavijo percibe en Asier Antona "cierta ansiedad" electoral al ofrecer al PSOE un gobierno alternativo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha achacado este martes la oferta que el líder del PP, Asier Antona, ha lanzado en la entrevista publicada en Tenerife Ahora al PSOE para conformar uno gobierno alternativo al de los nacionalistas a la situación que percibe entre los populares, de "cierta ansiedad" electoral.



Minutos antes de asistir a una conferencia del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, en Las Palmas de Gran Canaria, Clavijo ha señalado a los periodistas que él no va valorar cuál puede ser la "estrategia" de Antona al plantear esa propuesta a una semana de que se voten los presupuestos autonómicos de 2019, que cuentan con el aval del PP.



El presidente sí ha recalcado que siempre ha sido partidario de que "los ciudadanos se expresen votando" y ha añadido que, a partir de que eso ocurra y se conozcan los resultados de las autonómicas de mayo de 2019, "se podrá hablar de entendimientos".



"Yo prefiero que acuerden conmigo, no que acuerden entre ellos. Pero claro, eso son matices", ha ironizado Clavijo.



El líder nacionalista discrepa abiertamente con Antona de que Canarias necesite "mandar a la oposición" a CC para "oxigenar" la política autonómica, porque considera que todas las opciones suman y representan "un parte de la sensibilidad del pueblo".



"Denota cierta ansiedad. A lo mejor los resultados electorales no les han acompañado a los partidos tradicionales. Denota cierta ansiedad por obviar lo que el pueblo tenga que decir en las urnas", ha insistido el presidente de la comunidad autónoma.



Clavijo ha recordado que llega casi tres años gobernando en minoría y llegando a acuerdos con distintas fuerzas políticas, y ha defendido que el balance que presenta su gobierno es positivo, por lo que está "encantado de ir a las urnas" cuando corresponda.



"Hemos hecho una buena tarea, seguramente mejorable, como todo en la vida, pero todo aquello a lo que nos comprometimos lo hemos cumplido, incluso cosas que parecían inalcanzables o muy difíciles se han logrado, como el Estatuto o el Régimen Económico y Fiscal. Y creo que eso nos permite solicitar el apoyo de la ciudadanía, cuando toque, porque quedan meses", ha añadido.



Cualquier otro análisis que se adelante a lo que los canarios voten en las urnas en las autonómicas de mayo, ha añadido, demuestra "ansiedad e inseguridad o expresa unos deseos que son los de ellos, no los de la ciudadanía".