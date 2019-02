Clavijo: "Asistimos a una estrategia premeditada de destrucción de España"

El presidente canario, Fernando Clavijo , ha advertido a Pedro Sánchez de que sus últimas decisiones sobre Cataluña "legitiman de facto" la tesis de que existe un "conflicto entre estados", cuando lo que está ocurriendo responde "a una estrategia premedita de destrucción de España".



Coalición Canaria ya ha aclarado que no estará este domingo en Madrid en la manifestación convocada por PP, Ciudadanos y Vox contra Pedro Sánchez, pero Clavijo también precisa que los nacionalistas canarios no están "en absoluto conformes" con cómo está encauzando el Gobierno del PSOE la crisis del independentismo catalán.



En declaraciones realizadas en el foro que organizan los diarios "La Provincia" y "La Opinión de Tenerife", el dirigente canario ha defendido que Sánchez, "simple y llanamente, está legitimando" la tesis de los independentistas catalanes de presentar ante la comunidad internacional un supuesto "conflicto entre estados" al acceder a sus "distintas peticiones, desde la reunión bilateral de los dos gobiernos hasta esta figura del relator".



Clavijo ha advertido al PSOE de que comete "un absoluto error" y le pide se convoque cuanto antes la Conferencia de Presidentes Autonómicos para dar a la oportunidad a todas las comunidades de "opinar, colaborar o simplemente posicionarse sobre este asunto".



"Absurda o irresponsable se está diciendo que es un problema entre el Estado y Cataluña, y no es así. Es un problema de España y aquí todos tenemos la necesidad de opinar y fijar posiciones", ha argumentado el presidente canario, que ha reconocido que este miércoles conversó por teléfono con el líder del PP, Pablo Casado, porque este le llamó para hablar de este asunto.



Fernando Clavijo ha dicho que tampoco se extrañaría de que el haber aceptado la figura del "relator" sea la condición final que los independentistas catalanes han puesto a Sánchez para permitir que siga adelante su proyecto de presupuestos del Estado de 2019.