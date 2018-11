Clavijo pide a Bruselas que mantenga el estatus privilegiado de las RUP

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido este viernes ante la comisaria de Política Regional de la Comisión Europea, Corina Cretu, en la necesidad de que las Regiones Ultraperiféricas (RUP) mantengan un tratamiento especial a pesar de las dificultades de la UE.

Clavijo ha mantenido esta tarde una reunión bilateral con Cretu, con quien ha compartido las expectativas del archipiélago sobre el Marco financiero plurianual de la Unión Europea, el Brexit, la gestión de fronteras y las migraciones, entre otros asuntos.

Durante el encuentro, el presidente canario ha expresado el rechazo de Canarias a una reducción de los fondos del POSEI del 3,9% para el sector primario, la petición de una cuota de atún rojo específica para Canarias y la necesidad de que se detengan varios expedientes sancionadores a planes hidrológicos de las islas.

Sobre la negociación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y el tratamiento a las Regiones Ultraperiféricas en las propuestas reglamentarias, el presidente canario expresó su satisfacción porque "se constata que las especificidades RUP se han reflejado de manera extensa en las mismas.

En ellas hay una veintena de propuestas en las que se incluyen menciones a nuestras regiones, no sólo en fondos en los que tradicionalmente se han incluido, como el FEDER, sino también en otros como el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización o los nuevos Fondos de Asilo y Migración y de Seguridad Interior.

A juicio de Clavijo, "se trata de un reconocimiento amplio que sitúa a las RUP en una excelente posición de partida de cara a las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Nunca se había partido de un reconocimiento tan extenso y favorable en las propuestas reglamentarias".

"Se utiliza reiteradamente el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como base jurídica para adoptar medidas en favor de las RUP", ha reconocido el presidente canario.

Se incluyen menciones a las RUP en los considerandos de las propuestas "subrayando nuestras singularidades e, incluso, se prevén medidas específicas, como tasas de financiación y derogaciones concretas. Todo ello muestra el compromiso de la Comisión Europea con nuestras regiones y con el impulso de la estrategia en favor de la ultraperiferia".

El titular del Ejecutivo canario agregó que "a partir de aquí, la negociación entre el Parlamento Europeo y en el Consejo será crucial para mantener y mejorar en lo posible las propuestas de la Comisión".

El presidente canario cree la negociación "será ardua, pues comienzan a manifestarse posiciones contrarias a los intereses RUP, tanto en el seno del Parlamento Europeo como del Consejo al poner en cuestión propuestas concretas en favor de estas regiones".

Clavijo valoró muy positivamente el tratamiento de la Comisión Europea a las RUP pero expresó su preocupación porque no quede suficientemente claro el carácter adicional de la dotación suplementaria del Fondo Social Europeo para estas regiones, "que debe implicar un incremento de los fondos", dijo.

Las RUP piden a la Comisión que introduzca las especificidades de las RUP en las propuestas aún pendientes, especialmente en las nuevas Directrices de ayuda con finalidad regional y en el Reglamento General de Exención por Categorías.

Respecto a la propuesta de Reglamento de Cooperación Territorial Europea (CTE), el presidente canario transmitió su satisfacción a la comisaria de Política Regional por la inclusión de la referencia al artículo 349 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sus considerandos.

El presidente canario también se refirió a la inclusión de una componente específica para la cooperación de las RUP, pero propuso a Corina Cretu la posibilidad de cooperación entre las RUP y la participación de las regiones atlánticas (Azores, Madeira y Canarias) en la futura cooperación transnacional del Atlántico.

Además, expresó su preocupación porque "la componente RUP quede fuera del ámbito de la vecindad y de la cooperación transfronteriza España-Marruecos, al no haber conexión terrestre".

En esta línea, Clavijo señaló que el Gobierno de Canarias defiende que se negocie la posibilidad de establecer una cooperación España-Marruecos en la que se incluya a Canarias, ya sea transnacional o transfronteriza.

En cuanto al Brexit, Clavijo instó a Corina Cretu "a explorar mecanismos excepcionales de aplicación del acuerdo, sobre la base del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE" y propuso la aplicación en las RUP de períodos transitorios más largos o excepciones puntuales, por ejemplo, "para mantener las ayudas al transporte de mercancías de productos agrícolas".

El presidente canario expresó a la comisaria europea esta preocupación, de las RUP en general y de Canarias en particular, y solicitó su apoyo expreso en la inclusión de una referencia específica a las RUP en la declaración política sobre las futuras relaciones entre la UE y el Reino Unido.

Otro de los asuntos de gran interés tratado entre el presidente canario y la comisaria de Política Regional de la Comisión Europea fue la utilización del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como base jurídica para las propuestas de reglamento del Fondo de Asilo y Migración, y en el reglamento del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras.

La intención es que ambos recojan un considerando específico para las RUP con los que la Comisión demuestra su voluntad de tomar en consideración, por primera vez, los problemas específicos de las Regiones Ultraperiféricas en materia de gestión de la migración.

"Consideramos que el problema de los menores no acompañados debe estar recogido específicamente en ambos reglamentos, y desarrollado a través de una ayuda de emergencia, en forma de subvenciones, concedidas directamente a los entes locales y regionales sometidos a una fuerte previsión migratoria, en particular a aquellos que tienen la responsabilidad de acoger e integrar a los menores inmigrantes no acompañados", según el presidente canario.

Durante el encuentro, también se analizaron la revisión y actualización de los planes hidrológicos de Canarias 2017/2022 o el nivel de ejecución del Programa Operativo Regional del FEDER.