Clavijo: "Canarias puede recibir trato de igualdad por primera vez desde la conquista"

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes que el momento actual es tan histórico que será la primera vez, desde la conquista en tiempo de los Reyes Católicos, que Canarias podrá ser tratada en igualdad de condiciones que el resto de las regiones españolas.

Durante el pleno del Parlamento de Canarias y en respuesta a diversas preguntas en torno a la relación con el Gobierno español tras el triunfo de la moción socialista contra el popular Mariano Rajoy, el titular del ejecutivo canario ha reclamado a todos los grupos políticos que se comprometan con Canarias.

El presidente canario ha insistido en la necesidad de que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, pero también los asuntos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la reforma del Estatuto de Autonomía.

La primera en preguntar al presidente ha sido la portavoz del grupo Socialista, Dolores Corujo, quien ha querido conocer las líneas estratégicas de la relación del Gobierno canario con el Ejecutivo español tras el cambio en la Presidencia.

El presidente del Gobierno canario ha dicho que el Ejecutivo regional actuará con lealtad hacia el español "como ha hecho con todos", y ha reclamado al español diligencia para aprobar tanto los aspectos económicos del REF como el Estatuto de Autonomía, y la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, ya que de esta última dependen convenios como los de carreteras, planes de empleo y otros.

La portavoz del grupo Socialista, Dolores Corujo, ha recordado que miembros de CC como José Miguel Barragán y Guadalupe González Taño criticaron la moción de censura del PSOE, de manera que indicaron que no apoyarían la moción de censura contra Mariano Rajoy porque no estarían junto a radicales y secesionistas.

A continuación el portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) interpeló al presidente acerca del grado de cumplimiento de la agenda canaria después de la moción de censura.



Fernando Clavijo ha respondido que es preciso mantener la coherencia y estar "ajenos a las batallas de la Corte, que no son productivas y pueden perjudicar los legítimos derechos" de los canarios.

En este momento el presidente canario aludió a que el momento actual es histórico y al peligro que podría suponer un adelanto de las elecciones sin que se apruebe lo que se conoce como agenda canaria.

El portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, ha opinado que los partidos ejercen "mucho de la hipocresía", ya que todos dicen que apoyarán la agenda canaria pero habrá que ver lo que ocurre en las Cortes, y ha destacado la importancia que disponer de los 2.100 millones de euros que se prevén para Canarias en los presupuestos estatales.

El portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, ha retirado la pregunta al presidente en torno a las previsiones en el nuevo contexto político estatal respecto a los temas pendientes en la agenda canaria con Madrid.

Y a continuación el presidente del grupo parlamentario Popular, Asier Antona, ha cuestionado a Fernando Clavijo acerca del nuevo escenario de inestabilidad política tras la reciente moción de censura.

La postura del Gobierno canario, ha reiterado Fernando Clavijo, es la de trabajar con lealtad, consenso y diálogo, "como con el anterior" ejecutivo.

Asier Antona ha elogiado la herencia que ha dejado el gobierno presidido por Mariano Rajoy y ha asegurado que las enmiendas que el PP presenta en el Senado a la ley presupuestaria no tocarán "ni un milímetro" los acuerdos que afectan a Canarias, y ha afirmado que lo preocupante son los "cheques que a independentistas y populistas" haya firmado el socialista Pedro Sánchez.

El dirigente del PP canario ha indicado que su partido siempre defenderá los asuntos que son prioritarios para las islas, como el REF, el Estatuto de Autonomía y los Presupuestos Generales del Estado, y ha cuestionado la importancia que ahora tendrán en el Congreso NC y CC, donde antes eran los diputados 175 y 176, pero ahora son los 84 y 85.

Fernando Clavijo ha respondido que si los votos de NC y CC no hubiesen sido necesarios para el PP la situación ahora no sería la misma, y en este momento se ha referido a que desde los tiempos de la conquista Canarias no ha recibido un trato igualitario, algo que, ha añadido, puede ocurrir en los próximos meses.

El presidente del Gobierno canario ha reclamado a todos los grupos que al menos en esas cuestiones muestren su apoyo para conseguir la unanimidad.

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha pedido a Fernando Clavijo una valoración del nuevo Gobierno y de la nueva situación política para Canarias.

Román Rodríguez ha reconocido que su partido está más cerca del actual Ejecutivo que del anterior y ha reclamado que se aprueben y apliquen con diligencia los presupuestos estatales, y también ha subrayado la importancia de que haya un nuevo REF económico y un reformado Estatuto de Autonomía.