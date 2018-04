Clavijo insta al PSOE a acudir a los tribunales si sospecha que hay irregularidades en los conciertos sanitarios

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado este miércoles al PSOE a que "vaya a los tribunales" si tiene alguna "sospecha" de que la gestión de los conciertos sanitarios "no ha sido adecuada ni ajustada a derecho".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que en la Consejería de Sanidad "se ha obrado con rectitud", señalando también que se han incrementado los recursos económicos, "principalmente en lo público", lo que ha conllevado una bajada del 16,5% de la lista de espera quirúrgica el año pasado.

Además, ha incidido en que "no ha habido ningún tipo de beneficio particular en alguna empresa en concreto", al tiempo que ha criticado "la forma" de hacer política de los socialistas, que a través de la exvicexpresidenta del Gobierno y diputada Patricia Hernández, han denunciado a través de las redes sociales un crecimiento del 51% de las cirugías concertadas a favor de Hospital San Roque, antigua empresa del actual consejero de Sanidad, José Manuel Baltar.

"No me sorprende, no es la primera vez que usan ese tipo de declaraciones para poner en sospecha a los trabajadores porque no se está cuestionando la acción del consejero, sino de todos los funcionarios y el equipo entero de la Consejería", ha comentado.

En su opinión, se trata de un intento "poco honorable" de obtener rédito político, que demuestra que "lo que le duele" al PSOE es que la gestión de Baltar "mejora notablemente" la de su predecesor, Jesús Morera (PSOE), apuntando que "con seriedad y rigor se pueden hacer mucho mejor las cosas".