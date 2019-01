Clavijo insta a Sánchez a liderar la posición de la UE sobre Venezuela

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a liderar el posicionamiento de la Unión Europa sobre "el reconocimiento o no" de Juan Guaidó, como "presidente encargado" de Venezuela, después de su autoproclamación durante la tarde del miércoles, 23 de enero.



Clavijo no ha querido posicionarse sobre si, personalmente, está a favor o no de este reconocimiento y se ha decantado por ser "prudente" para "no contribuir al lío".



El líder autonómico ha recordado que España tiene relaciones históricas con Venezuela, y que Canarias cuenta con una oficia del Gobierno autonómico en este país. "Esos lazos de unión" obligan al Gobierno de España a liderar una "posición única ante la UE" para que el conflicto no transcienda internacionalmente.

Por su parte, España mantiene su postura y se muestra a favor de exigir unas elecciones que resuelvan la "crisis generada en Venezuela". Sánchez asegura que ha mantenido una conversación telefónica con Guaidó sin que haya trascendido el contenido de la charla entre ambos.