Clavijo cree que el archivo de su causa "calla bocas e insinuaciones de los que han querido dañar a CC"

El expresidente de Canarias y senador autonómico, Fernando Clavijo, de CC, ha afirmado que el auto del Tribunal Supremo que archiva la denuncia contra él por el caso Grúas, calla "muchas bocas e insinuaciones" de los que, ha señalado y han tratado de hacerle daño tanto personalmente como a su fuerza política.



Clavijo, en una rueda de prensa junto con el exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, también imputado en el caso, y el secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha afirmado que en lo personal no está satisfecho porque no se puede compensar el sufrimiento que él y su familia han pasado pero sí se siente tranquilo porque se ha demostrado que sus actuaciones se ajustaron al interés público.



El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta contra el expresidente de Canarias en el llamado "caso Grúas", en el que se le acusaba de haber cometido delitos de prevaricación y malversación durante su etapa como alcalde de La Laguna (Tenerife).



Clavijo ha agradecido el apoyo y la confianza que su partido siempre ha mantenido en su gestión y ha subrayado que el auto del Supremo de 35 folios valora la legalidad del expediente cuestionado y avala el trabajo realizado por los ediles y funcionarios municipales.

José Alberto Díaz, por su parte, ha afirmado que tuvo la “conciencia tranquila” desde el principio, aunque ahora “ya ha quedado claro y evidente que se actuó con total legalidad y defendiendo el interés general”, ha remarcado.



Ha asegurado, además, que el auto del Tribunal Supremo profundiza en cada uno de los elementos en los que se basada la imputación, por lo que espera que todos los que hayan tenido dudas constaten “que no se puede politizar la justicia” y que acudir a los tribunales “no es un instrumento correcto para ganar votantes”.



El portavoz nacionalista se ha referido, asimismo, a una de las frases del auto, en la que el Tribunal Supremo constata, la ausencia, no solo de cualquier perjuicio para el patrimonio público, "sino del riesgo de que este perjuicio llegara a producirse".



Durante su intervención, Díaz también ha agradecido el apoyo de sus familiares y amigos “durante estos cinco años en los que hemos recibido todo tipo de ataques, mociones y denuncias”, y ha afirmado que ahora toca olvidar el caso Grúas, “que tanto ha perjudicado a la imagen de nuestro municipio”, y trabajar por recuperar el nombre de La Laguna.



En relación al anuncio de que Unidas se Puede recurrirá el archivo del caso, el secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha afirmado que lo mejor que pueden hacer desde Podemos es volver a leer el auto, “y si no lo tienen claro, leerlo una tercera vez”.



A juicio de Barragán, Unidas se Puede cometió un “enorme error”, así que, “en vez de reflexionar sobre si recurren o no, lo que tendrían que hacer es reflexionar sobre cómo pedir perdón a la sociedad canaria por haber enturbiado la política de la manera en que lo han hecho”, ha criticado.



En este sentido, Barragán tampoco se ha mostrado satisfecho, y ha reconocido que le hubiera gustado que el Tribunal Supremo se hubiese pronunciado antes, aunque como organización “vamos a seguir haciendo política limpia e intentando convencer con las ideas, no con las fórmulas que otros han pretendido”.



Preguntado por si se plantea volver como candidato a la presidencia de Canarias, Fernando Clavijo ha insistido en su partido creyó en él “desde el minuto cero”, por lo que la sentencia del Tribunal Supremo no cambia nada “ni de cara a mis compañeros ni en la estrategia” del partido, lo único que cambia es que “calla muchas bocas y muchas insinuaciones”, ha concluido.