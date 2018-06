Clavijo defiende "solidaridad" y "coordinación" ante la llegada de inmigrantes

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este martes que Canarias debe seguir siendo un ejemplo de solidaridad frente a la inmigración, un fenómeno que seguirá existiendo ante el que se debe actuar con transparencia, seriedad, rigor y en coordinación con el Gobierno de España y con la Unión Europea.

En esa coordinación enmarcó Clavijo en respuestas parlamentarias en el pleno al presidente del grupo Popular, Asier Antona, y a la portavoz del PSOE, Dolores Corujo, los contactos que va a mantener entre este martes y miércoles con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con el director general adjunto de Inmigración de la Comisión Europea.

"Vamos a mantener abierto el diálogo con el Gobierno de España y con la Unión Europea", dijo Clavijo ante la reciente llegada de algunas embarcaciones con migrantes a las costas canarias.

Para Clavijo, "no corren buenos tiempos en Europa" con políticas migratorias como la de Italia o la que pretenden en Alemania los socios de Angela Merkel, que no son "ejemplo de la Europa en la que nos gustaría vivir".

Asier Antona consideró "muy preocupante" la llegada de embarcaciones en los últimos días a las islas, y calificó de "avalancha" el desembarco de 319 personas en el transcurso de una semana , con lo cual son 440 desde primeros de año, aunque reconoció que es una cifra lejana a los 31.000 de 20016.

"Canarias es tierra de acogida pero tenemos limitaciones", advirtió el representante del PP, y mostró su preocupación a que en verano lleguen más embarcaciones por el buen estado de la mar.

Para que no se repita la crisis de los cayucos "hay que actuar con previsión y responsabilidad" y la próxima cumbre europea es el marco de actuación ante un problema humanitario que no puede afrontarse "desde posiciones unilaterales", dijo Asier Antona.

El representante del PP dijo que no quería vincular la acogida de los migrantes y refugiados del Aquarius con un "efecto llamada", pero destacó que esa actuación del Gobierno ha coincidido en el tiempo con el repunte de llegada de embarcaciones a las costas españolas.

Las consideraciones de Antona fueron respondidas por Corujo, quien acusó al PP de mantener " la política del miedo", de jugar a "construir identidades excluyentes" y de ver al desfavorecido como una amenaza.

Para Dolores Corujo, acoger a 630 personas del buque Aquarius después de ser rechazadas "de manera criminal por el gobierno de Italia" es un acto de solidaridad pero también de respeto a la legalidad internacional, que obliga a los países a cumplir los derechos humanos.

Según la portavoz del PSOE, es el comportamiento del gobierno italiano, y no el de quienes acogen y salvan vidas, el que amenaza las señas de identidad de Europa. Fernando Clavijo coincidió en que la actitud del gobierno italiano es "indecente e indignante" y rechazó los "populismos" de quienes enfrentan a unos ciudadanos con otros ciudadanos que huyen de la miseria, del miedo y del terror.

"Es obligatorio atenderlos dignamente" y de ahí los encuentros con el Gobierno español y el europeo para coordinarse en la disposición de recursos, dijo el presidente canario, quien señaló que hay que articular los medios y la solidaridad entre todas las comunidades autónomas.

Lamentó que en Europa los recursos se planifican solo para reforzar fronteras y seguridad, pero no para cooperación en los países de origen. "Subir los muros no arregla el problema, solo lo tapa para que no se vea".

Fernando Clavijo agradeció al ministro del Interior que le haya telefoneado para interesarse por la situación en las dos pateras que han legado a Canarias en los últimos días.

La portavoz del PSOE agradeció al Gobierno de Canarias su respuesta ante la decisión del Gobierno de España de acoger a los refugiados del Aquarius y su ofrecimiento para ayudar en lo posible.