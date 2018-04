Clavijo ve "muy positivos" los Presupuestos Generales, aunque hay "flequitos" a mejorar

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y los portavoces de los grupos Popular, Nueva Canarias y Mixto en el Parlamento regional han coincidido en que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 tendrá una incidencia "muy positiva" en las Islas, pero siempre y cuando se apruebe.



Durante el pleno del Parlamento de Canarias en el que este martes el presidente canario ha respondido a los citados grupos acerca de la incidencia, importancia y beneficios del proyecto presupuestario del Estado, Clavijo ha insistido en que si bien hay algunos "flequitos" a mejorar, su incidencia será "francamente buena".



El presidente canario ha insistido en que se resiste a creer que el proyecto de ley no contará con el apoyo de seis diputados canarios que están en las Cortes en grupos no nacionalistas, en alusión a los del PSOE y Podemos, y que apoyen el proyecto de ley.



Fernando Clavijo ha dado esa respuesta al presidente del grupo Popular, Asier Antona, quien ha reconocido que coincidía con el titular del Gobierno canario en esa apreciación, y ha añadido que se trata del "mejor" proyecto de la "historia de la democracia" de Canarias.



Asier Antona ha asegurado que los datos hablan de un "impresionante" esfuerzo inversor, con más de 1.500 millones de euros, y ha añadido que no hará como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para "colocarse medallas" por el resultado de las negociaciones en torno al proyecto de ley presupuestaria.



El presidente del grupo Popular ha comentado que dejaba que Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC) se pongan las medallas y ha insistido en que el proyecto se mejorará durante su tramitación parlamentaria.



Asier Antona ha reconocido que tiene dos preocupaciones, una de las cuales es que no se apruebe el proyecto de ley, lo cual sería, a su juicio, una "pésima" noticia, y la otra es su preocupación es la capacidad del Gobierno canario para gestionar los recursos.



El presidente del grupo parlamentario Popular ha criticado que el Gobierno canario ha dejado en la "gaveta" el 65% del anterior convenio de carreteras y ha reiterado la importancia que tiene la capacidad de gestionar con eficacia.



El presidente canario replicó que honraba a Asier Antona el reconocer que la realidad presupuestaria se debe a las negociaciones con los nacionalistas, y ha recordado que cuando el PP ha necesitado sus votos los presupuestos del Estado en relación a Canarias han aumentado en más de 1.000 millones de euros de inversión.



Fernando Clavijo ha comentado que si faltan cinco votos para que se aprueben el proyecto de ley "no me resisto" a decir que hay seis diputados que podrían apoyar, en alusión a representantes del PSOE en el Congreso de los Diputados.



Tras esas manifestaciones, el portavoz del grupo de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha preguntado al presidente canario por el impacto que tendrá el citado proyecto de ley presupuestaria.



Román Rodríguez ha señalado que no hay 1.500 millones más que este año y ha asegurado que "a todo meter" hay 400 millones más, si bien ha reconocido que se afianzan conquistas.



El portavoz del grupo Nueva Canarias ha preguntado qué previsión hay en el caso de que no se aprueben los presupuestos, que cree que es lo que pasará.



Fernando Clavijo ha reconocido que hay unos 415 millones de euros más que en el presupuesto de este año y ha añadido que el partido que ha pactado con el PP ha sido Nueva Canarias, no Coalición Canarias.



Ha explicado que "si tenemos la desgracia de que no salen adelante porque algunos que dicen defender a los canarios votan lo que dicen sus jefes", trabajarán para "garantizar que el mayor número de las conquistas pueden regularse mediante real decreto ley" para luego convalidarlas.



Román Rodríguez ha manifestado que si no hay ley de presupuestos, que es la impresión que tiene, qué pasará con los convenios, a lo que Fernando Clavijo respondió que en caso de que no haya presupuesto se estudiarán todos los decretos ley y convocará a los grupos parlamentarios para analizar la situación.



A continuación el portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, ha preguntado por los beneficios para Canarias del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, y tras opinar que "no se aprobará" ha apuntado que tienen déficit en lo social.



Casimiro Curbelo ha dicho que el proyecto de ley presupuestaria es bueno porque la inversión se incrementa con respecto a 2017.



Fernando Clavijo ha declarado a continuación que lo obvio es que "son buenos" para Canarias, y ha reclamado que se luche para que si no se aprueba acudir a los reales decretos.