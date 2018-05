Clavijo evita pronunciarse sobre la propuesta del Gobierno respecto al sistema de financiación

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha evitado este viernes hacer un pronunciamiento claro sobre la propuesta que el Ministerio de Hacienda ha realizado a las comunidades autónomas en relación al sistema de financiación autonómico en relación a la creación de fondos de reserva.

Clavijo ha señalado que no se han pronunciado, ni quieren hacerlo hasta conocer cuál es el coste efectivo de los servicios, al tiempo que puntualizó que si va a haber recortes, no le gusta la propuesta, pero si no los hay, sí.

"No nos hemos pronunciado ni queremos pronunciarnos antes de que se produzca. Eso --el fondo de reserva-- lo puedes hacer también yendo al endeudamiento sin necesidad de hacer recortes. Lo primero que queremos saber es el coste efectivo de los servicios porque, a partir de ahí, queremos participar en igualdad(...). Si va a haber recortes no me gusta, pero si no va a haber, sí", apuntilló en una entrevista a RNE recogida por Europa Press.

De todos modos, para el presidente canario abrir el "melón" de la financiación autonómica, "sin abrir el melón de las pensiones es poco útil", ya que consideró necesario abordar el tema de las pensiones en España.

En este sentido, lamentó que "pasan los días, las semanas, los meses" y "no" se abordan los asuntos "importantes" por la situación de Cataluña.

Canarias crece dos décimas "menos" por encima de Cataluña

Por otro lado, al ser cuestionado si el problema catalán está afectando a Canarias a pesar de la lejanía que existe entre ambos territorios, Clavijo aseguró que sí, ya que apuntó que el Archipiélago este año "va a crecer dos décimas menos por el problema catalán" en cuanto a que va a tener "menos inversión".

A ello sumó que también "todo se ha ralentizado desde la aplicación del artículo 155" porque el Ejecutivo central también tiene que gobernar a Cataluña.

Finalmente, al ser cuestionado si hubiera hecho igual que el Gobierno en cuanto a no publicar el decreto de nombramiento de los consejeros catalanes, Clavijo admitió que "no hubiera publicado el decreto".