Coalición Canaria resalta que en Andalucía "la izquierda no es creíble para los ciudadanos"

El secretario general de CC-PNC, José Miguel Barragán, espera que tras las elecciones al Parlamento de Andalucía haya "altura de miras para velar por los intereses de los ciudadanos andaluces" a los que representan los cinco partidos que han logrado representación.



José Miguel Barragán señala que en el Parlamento andaluz se requerirá que las cinco fuerzas políticas que estarán representadas en la Cámara "sean capaces de ponerse de acuerdo para formar un Gobierno que dé estabilidad a la comunidad autónoma".



El dirigente de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) indica que con la caída del PSOE, que pasa de 47 a 33 diputados, con una pérdida de 14 escaños y la confluencia de Podemos e IU bajo las siglas Adelante Andalucía que logra 17 diputados, restando hasta tres escaños a su coalición de 2015, los resultados "demuestran que la izquierda no suma y por tanto no gana".



El voto del PSOE andaluz, según Barragán, "pierde su fuerza en favor de Ciudadanos, y el dirigente de CC-PNC asegura que desde su partido se ve "con preocupación cómo la izquierda en Andalucía ya no es creíble para los ciudadanos, que comienzan a dirigir su atención a otras posiciones ideológicas, cambiando su voto, tradicionalmente de izquierdas, por otras alternativas a la derecha en la comunidad andaluza".



El otro dato que destaca de las elecciones es que "dejan en evidencia que la derecha en Andalucía se fragmenta y ya son tres los partidos que representan esta alternativa política, en la que el PP baja a los 26 diputados, perdiendo siete escaños, mientras que Ciudadanos incrementa de nueve a 21 su presencia en el Parlamento de Andalucía, al que entra por primera vez VOX con 12 diputados".

