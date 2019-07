Coalición Canaria hace oficial que Fernando Clavijo es su candidato al Senado

Coalición Canaria ha oficializado este lunes que la elección "por unanimidad" de Fernando Clavijo como candidato a senador autonómico por parte de esta formación, una decisión con la que el expresidente de Canarias pasará a ser aforado ante las dos causas penales que tiene abiertas en otros tantos juzgados de la ciudad de La Laguna.

Esta designación se votará este martes en el pleno del Parlamento de Canarias. PSOE y NC evitarán votar el aforamiento de Clavijo como senador pactando con CC. Y es que la Junta de Portavoces del Parlamento acuerda con los votos de PSOE, CC, NC y ASG que cada diputado solo pueda elegir a un candidato a senador por designación autonómica.

El Secretario General de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, no ha hecho mención a las causas judiciales que afectan a Clavijo y ha defendido esta elección en la defensa de Canarias en Madrid. “No hay ahora mismo asunto más importante para Canarias y su futuro que el desarrollo y aplicación del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto, y no hay mejor persona para garantizar, supervisar y luchar por ello que Fernando Clavijo; el principal impulsor de esos dos textos”.



El mayor reto al que se enfrenta Canarias es el desarrollo y aplicación del REF y del Estatuto de Autonomía, que junto al nuevo sistema de financiación autonómica, “van a marcar no solo el presente inmediato, sino el futuro de la próxima generación de canarios y canarias”, ha asegurado Barragán.

A su juicio, en ese contexto, el Comité Permanente Nacional de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario “ha decidido que sea Fernando Clavijo” -quien impulsó su aprobación articulando negociaciones con todos las fuerzas políticas y con el Gobierno central, e implicando a la sociedad civil- “la mejor garantía para Canarias y sus intereses.

Además, ha apelado al "escenario de inestabilidad política actual", que está marcando una agenda de los partidos "cortoplacista y efectista; más centrada en los intereses partidistas que de la ciudadanía".

Clavijo está siendo investigado en dos causas penales en los juzgados de Instrucción 2 y 4 de La Laguna. En el primero, por el conocido como caso Grúas, una trama en la que la Fiscalía Anticorrupción aprecia la existencia de tres delitos: tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos presuntamente cometidos durante la etapa del expresidente como alcalde de la ciudad.

En Instrucción 4 se encuentra el caso Reparos, más retrasado en su tramitación pero que la semana pasada experimentó una reactivación al decidir la jueza reclamar al Ayuntamiento de La Laguna todos los expedientes relacionados con la prolongación de servicios públicos una vez vencidos los contratos y las prórrogas de las empresas concesionarias, sin nuevos concursos y sin título jurídico que lo respaldara y siempre en contra del criterio del interventor. Pronto empezarán las citaciones al denunciante y a los denunciados, entre los que se encuentra Fernando Clavijo.