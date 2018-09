Coalición Canaria y PP meten presión al PSOE por los convenios de infraestructuras

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez (CC), ha reconocido este martes que en el gobierno canario hay preocupación porque no se firman con el ejecutivo central los convenios, que, ha añadido, son fundamentales para las islas.



En respuesta a una pregunta de la portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro, el viceconsejero ha reconocido que sólo se ha firmado el convenio de vivienda, y que desde que el PSOE ha sustituido al PP en el gobierno central no se han firmado más convenios.



Pablo Rodríguez ha dicho que los convenios no se han firmado porque se ha producido un cambio en las prioridades del gobierno central, y ha opinado que eso no tiene que ver sólo con que los del PSOE "sean malos" y los del PP "buenos", sino que también tiene relación con la aritmética parlamentaria.



La portavoz del grupo Popular en el Parlamento de Canarias, María Australia Navarro, ha opinado que se perderán los 368 millones de euros previstos para Canarias en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, así como el dinero ahorrado, y ha acusado al PSOE de bloquear y ningunear a Canarias.



María Australia Navarro ha afirmado que en tres meses el PSOE ha puesto a Canarias en la ultraperiferia política y deja a la comunidad autónoma sin dinero para "satisfacer a populistas soberanistas".