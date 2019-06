Coalición Canaria votará "no" a la investidura de Pedro Sánchez se presente en solitario o con Unidas Podemos

La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, votará "no" a la investidura de Pedro Sánchez se presente en solitario o con un acuerdo programático con Unidas Podemos o para formar "un gobierno de cooperación internacional o social", ha ironizado.



Es lo que ha trasladado Oramas al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con quien se ha reunido durante tres cuartos de hora en el Congreso sin moverse ni un milímetro de su decisión de no apoyar a Sánchez en su investidura. Tampoco ofrece una abstención.



Oramas ha insistido en que esta postura no tiene nada que ver con lo que se está negociando en Canarias porque, o bien gobierna el PSOE o lo hace CC, que son las dos vías abiertas, que además dependen de otras fuerzas para llegar a buen término. Sin embargo, en las últimas horas se ha sabido que Coalición Canaria ha ofrecido a Asier Antona (PP) la Presidencia del Gobierno de Canarias, lo que dibuja un escenario distinto al planteado por Oramas.



Acompañada de la otra diputada de la formación canaria, Guadalupe González Taño, secretaria de Organización del partido, Oramas ha afirmado en la comparecencia que ha tenido en la cámara que en la conversación no han hablado ni de posibles fechas para el pleno de investidura ni tampoco de los apoyos con los que contaría Sánchez a día de hoy.



Según ha explicado, Ábalos no le ha pedido en ningún momento que reconsidere su "no" a Sánchez porque es evidente, ha señalado, que la posición de CC es muy clara, recordando que, además de su rechazo a cualquier pacto con el partido de Pablo Iglesias, está también el incumplimiento por parte del presidente del Gobierno en funciones del Estatuto canario y del Régimen Económico y Fiscal.



Eso, ha dicho, no significa que después de la investidura puedan sentarse con Sánchez para garantizar la gobernabilidad, pero solo en el caso de que este opte por un Ejecutivo en minoría sin conexiones con Podemos.



Sobre la posibilidad de que el líder socialista tenga que contar con la abstención de los independentistas para sacar adelante la investidura, Oramas ha subrayado que no son los "compañeros de viaje" adecuados para "construir" y dar estabilidad al país cuando lo que quieren es "destruirlo".



Oramas, al contrario que otros dirigentes con los que se ha reunido Ábalos este miércoles para ver con qué apoyos contaría Sánchez, no ha sido emplazada para una nueva reunión la semana que viene.