Coalición Canaria pide a Torres que convoque a la comunidad educativa tras dimisión la consejera

Coalición Canaria ha pedido al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que convoque de forma urgente a la comunidad educativa tras la dimisión este lunes de la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, María José Guerra.



La vicesecretaria de Coordinación Territorial de CC-PNC, Beatriz Calzada, cree que, “antes de cualquier valoración política, lo primero que se debe hacer es reunir a toda la comunicad educativa para transmitirles instrucciones claras de cara a la apertura de las aulas el próximo 1 de junio para los alumnos de cambio de ciclo”.



“Basta ya de improvisaciones”, señala Calzada en un comunicado, “la dimisión de la consejera no puede ser ahora una excusa para perpetuar el caos y la desorganización en un área tan importante”.



En su opinión, el anuncio de cese de la consejera “no es una sorpresa”, ya que “la descoordinación y enfrentamientos personales internos de la Consejería se venían repitiendo desde hace meses” y han provocado “una pésima gestión durante este estado de alarma hasta el punto de que el pasado viernes se dejaba en manos de los directores de los centros la decisión de reabrir las aulas el uno de junio”.



Para la también diputada nacionalista, “se ha dejado al profesorado y al alumnado solos, a su suerte; sin indicaciones claras, sin materiales y sin recursos”.



Calzada recuerda que esta es la segunda crisis de Gobierno en dos meses; en mitad de una pandemia se cesó a la consejera de Sanidad y ha dimitido la de Educación”, justo “dos áreas claves, pilares del estado de bienestar, en las que no se ha sabido responder y gestionar con seriedad y rigor”, lo que evidencia, en su opinión, “que existe un serio problema de capacidad de gestión en el seno del Consejo de Gobierno”.



“Los equipos los elige el presidente y, para bien o para mal, el último responsable de la gestión es Ángel Víctor Torres”, que en mitad de una situación de excepcionalidad y cuando más necesaria era la gestión “ha fallado en dos áreas clave; esperamos que no siga el ejemplo de Sanidad y no opte por una solución transitoria”.



“Creemos que no es un acierto nombrar un consejero interino; hace falta equipo, gestión, claridad y conocimiento para sacar adelante un área que ahora mismo está a la deriva”, según Calzada.