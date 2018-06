Coalición Canaria pretende que el posible aumento de diputados se decida en el Parlamento autonómico

La secretaria de organización de Coalición Canaria (CC), Guadalupe González Taño, ha defendido este lunes que el posible aumento de diputados en el Parlamento de Canarias hasta los 75 parlamentarios se decida en la Cámara regional y no en el Congreso de los Diputados al tratarse de "una modificación sustancial".



Guadalupe González Taño, tras la reunión del Consejo Político Nacional del partido, ha precisado que una modificación sustancial de este tipo requiere la vuelta al Parlamento de la modificación del sistema electoral canario.



Estas declaraciones se producen después de que el pasado mes de mayo la ponencia del Parlamento de Canarias que estudia la reforma del sistema electoral concluyera sus reuniones sin alcanzar un acuerdo, con lo cual será el Congreso el que en su caso decida el modelo autonómico canario a través de la reforma del Estatuto de Autonomía.



Los grupos de la oposición, PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias, que suman 39 escaños, uno menos de los necesarios para aprobar una ley electoral en Canarias, habían planteado una oferta a Coalición Canaria (18 escaños) y ASG (tres escaños) basada en la introducción de una nueva circunscripción regional, pero en la reunión de la ponencia estos dos grupos no la aceptaron.



Para CC es "socialmente inaceptable", "un error" y "absolutamente inasumible" el posible aumento de diputados hasta llegar a los 75, frente a los 60 actuales y los 70 que establece el texto que se tramita en el Congreso.



"El Estatuto contiene modificaciones sustanciales que obligan a una nueva votación", ha manifestado González Taño, quien ha considerado que el incremento de diputados requiere la vuelta al Parlamento canario para su aprobación.



Según la secretaria de Organización de CC, el Estatuto de Autonomía de Canarias contempla que si los cambios que se producen en el Congreso son sustanciales o importantes esas modificaciones tienen que ser ratificadas en el Parlamento regional.

El secretario general del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria, José Miguel Barragán (2d), junto a la vicesecretaría General de Políticas Sectoriales: Rosa Dávila (3d) y a la secretaria nacional de organización, Guadalupe González (d) EFE/Ramón de la Rocha





En su opinión, una elevación de 60 a 75 en el número de diputados en el Parlamento es "evidentemente una modificación sustancial" y sí lo defenderá CC si la propuesta es finalmente aprobada por la Cámara Baja.



Serán los servicios jurídicos del Congreso los que deben decidir si se trata de una modificación tan relevante como para que tenga que ser votada en el Parlamento canario, ha agregado González Taño, quien ha asegurado que su partido activará todas las fórmulas que permitan que la decisión sobre el número de diputados se tome en Canarias.



"Siempre existe la posibilidad de que la gente reconsidere su postura", ha afirmado la portavoz de CC, quien ha agregado que si no es así CC pedirá que el propio Parlamento canario decida sobre el número de escaños.



Por otro lado, el Consejo Político Nacional de CC ha aprobado el acuerdo del procedimiento previsto respecto al calendario de elección del candidato del partido a la presidencia del Gobierno de Canarias.



En base a este reglamento, el 21 de julio se elegirá al candidato en un acto que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria.



Anteriormente, desde este lunes y hasta el 20 de julio los miembros del Consejo Político Nacional podrán valorar y formalizar su propuesta de candidatura con un mínimo del 20% de avales de los miembros de este mismo órgano.



CC da la oportunidad "a cualquier persona" del partido a presentarse a este proceso, ha recalcado González Taño, quien ha quitado importancia al número de posibles candidatos: "No pasa nada si surgen siete como si surgen 10", ha dicho.



También el máximo órgano de CC ha dado luz verde los acuerdos electorales con Unidos por Gran Canaria y Avesan para el Ayuntamiento de La Vega de San Mateo y ha aprobado una adenda para ir de la mano con el Partido Nacionalista Canario en los próximos comicios.



Respecto a la Agrupación Herreña Independiente (AHI) ha señalado que no hace falta suscribir un acuerdo con esta fuerza porque ya está coaligada con CC, con el que mantiene un acuerdo permanente.