Tensión en las redes tras las elecciones andaluzas: CC describe a Podemos como "la extrema izquierda, comunista y totalitaria"

El enfrentamiento en Twitter entre el diputado de Podemos Juan Márquez y el perfil oficial de Twitter de Coalición Canaria (CC) llegó a un punto en el que el partido nacionalista acusó a la formación morada de representar una política de “extrema izquierda, comunista, totalitaria y proseparatista”.

Curiosa reflexión la suya señor @JMarquezFand , como si la propuesta política que usted representa no fuera la extrema izquierda comunista, totalitaria y proseparatista. Igual son ustedes los que han perdido los nervios al descubrir que tienen alternativa por la derecha. https://t.co/e3W8hvDaiu

La discusión se produjo después de que Coalición Canaria emitiera un comunicado tras conocerse el resultado de las elecciones andaluzas en las que las fuerzas de derecha ganaron un protagonismo importante, sobre todo VOX, un partido de ultraderecha que logró hacerse con 12 escaños en su irrupción en la política española. Juan Márquez tachó a la formación nacionalista de que en su reflexión se limitara a comunicar el resultado y que no se alarmara de que el PP, “su socio, quiera pactar con quienes proponen acabar con las autonomías y sus parlamentos, entre otras atrocidades fascistas y violentas”, opinó el de Podemos en la red social.

El debate continuó y la persona que se esconde tras la red social de CC tachó a Podemos de vivir “obsesionados” con su partido. “No son capaces de hacer su propio análisis sobre el descalabro de la izquierda” en las elecciones de Andalucía. Además, desde el Twitter del partido nacionalista tratan de resumir los resultados: “Solo hemos hecho un análisis político que evidencia el resultado: la izquierda se desploma y no gana; la derecha se fragmenta” e insisten “no todo vale en política señor Juan Márquez”.

Es una pena que no tengan esa verborrea para posicionarse ante la extrema derecha. Se trata de situarse como demócratas e insisto, no había ninguna referencia en su comunicado de ayer. Mi reflexión era poner de manifiesto que no lo hacen. Responden así. Patético. pic.twitter.com/1Y8bR0GWiw