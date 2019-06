Coalición Canaria dialogará con el PSOE, pero recalca que su pacto prioritario es "con PP, ASG y Ciudadanos"

Coalición Canaria se sentará este lunes a hablar con el PSOE sobre el futuro gobierno de Canarias, aunque su pacto prioritario es con el PP, ASG y Ciudadanos, según ha dicho este sábado el secretario general de la coalición nacionalista, José Miguel Barragán.



El Consejo Político Nacional de CC ha autorizado al partido a iniciar negociaciones para explorar las posibilidades de "estar" en el próximo Gobierno de Canarias, una vez constatado que "no hay garantías" de éxito para el pretendido acuerdo de gobierno de las fuerzas de izquierda que el PSOE pretende liderar.



En un primer análisis de los resultados obtenidos en los últimos comicios, en los que "todos estaban contra" CC y ante los que "la ola ganadora del PSOE también llegó a Canarias", los nacionalistas valoran que, no sólo han resistido, sino que han ganado en porcentaje de votos, ha resaltado Barragán.



Barragán ha informado de que el secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, le ha emplazado a las 13.30 horas del próximo lunes en el marco de la ronda negociadora que los socialistas iniciarán ese día de cara a la conformación de un gobierno regional que aspiran a presidir.



Sin embargo, ha estimado que como la suma de escaños de la banda de la izquierda que lidera el PSOE "no da" para asegurar una mayoría absoluta, que se obtendría en el nuevo escenario parlamentario con 36 diputados, CC "explorará si existen otras alternativas".



"Nosotros nos vamos a sentar con el PSOE y esperamos que todos los partidos también lo hagan con nosotros cuando hagamos esas consultas", ha dicho Barragán, quien ha añadido que "hay otros escenarios abiertos", en los que CC está dispuesto a hablar.



El dirigente de CC ha advertido de que "se está en una fase muy primaria de las negociaciones, donde lo que se dice el lunes a lo mejor se cambia el miércoles", al tiempo que ha recalcado que el gobierno que pretende negociar la coalición canaria estaría presidido por Fernando Clavijo.



"Otra cosa es que se puedan configurar escenarios distintos fruto de la negociación. Si eso fuera así, ya los valoraremos", ha apostillado.



José Miguel Barragán ha dicho que los tiempos de cara a la conclusión de estas negociaciones gubernamentales estarán tasados por la fecha de constitución del nuevo Parlamento canario, que se está barajando que sea el 25 y el 26 de junio.



Además de recalcar que la opción favorita de CC para cerrar un acuerdo de gobierno no es la del PSOE, como ocurre a la inversa, y asegurar que tampoco descarta a NC, Barragán ha asegurado que los nacionalistas "no se ven en una mesa de trabajo de un Consejo de Gobierno llegando a acuerdos de Podemos, que ha basado toda su campaña electoral en echar a CC".



"Tenia siete diputados y ahora tiene cuatro", ha aseverado para resaltar los malos resultados que le ha dado a la formación morada esa estrategia de oposición frontal a la coalición nacionalista.