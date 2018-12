La Comunidad Autónoma convocará 8.408 plazas de empleo público en Sanidad y Educación este próximo año

La comunidad autónoma de Canarias convocará a mediados de 2019 un total de 8.408 plazas, 7.198 en Sanidad y 1.210 en Educación, en la que será una de sus mayores ofertas públicas de empleo (OPE) de los últimos años para reforzar los servicios básicos y reducir la interinidad laboral.

Al término del Consejo de Gobierno celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila (CC), ha explicado que estas convocatorias de empleo pretenden tanto reducir la interinidad existente en la plantilla de la administración como aumentar los especialistas sanitarios y docentes.

En Sanidad, la convocatoria incluirá 6.078 plazas que corresponderán a la OPE de 2018, a las que se suma plazas ya aprobadas en las convocatorias de 2016 (507) y 2017 (613); mientras que en Educación las plazas se convocarán entre Primaria y nueve especialidades del cuerpos de Maestros e Inspección Educativa.

Del total de plazas sanitarias convocadas, 1.039 corresponde a Facultativos Especialistas de Área de 44 especialidades, 527 a médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, 1.604 a Enfermería, 1.604 a Auxiliares de Enfermería y 664 al grupo de Auxiliares Administrativos, entre otras de 60 categorías profesionales.



Del las 7.198 plazas de la convocatoria de la OPE incluye las 565 acordadas en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad del pasado mes de noviembre y que constará de 31 categorías laborales.



Estará compuesta por 153 plazas de trabajador social, 123 de Facultativos Especializas de Área (FEA), 106 de Auxiliar de Enfermería, 35 de Auxiliar administrativo, 33 celadores, 25 médicos de familia, entre otras categorías.



Por su parte, la OPE adicional afectará a 60 categorías y tendrá 1.363 plazas de trabajadores sociales, 1.059 Auxiliares de Enfermería, 766 FEA, 629 auxiliares administrativos, 412 médicos de familia y 89 técnicos especialistas de Laboratorio, entre otras categorías.



Estas ofertas incluyen, además, plazas para categorías como electricista, limpiador, pinche de cocina, planchador, lavandero o telefonista, entre otras.



La OPE se complementa con las plazas de la convocatoria de 2016 compuesta por 507 plazas (60 de FEA, 64 de Matronas, 55 de Técnicos Especialistas de Radiodiagnóstico y 328 para Auxiliares de Enfermería) y la de 2017 con 613 (111 para Auxiliar de Enfermería, 90 para FEA, Médicos de Familia y Pediatra de Atención Primaria, 88 para Enfermería, 51 para Fisioterapia, 40 para Técnico Especialista en Laboratorio, 25 para matronas, 20 para Medicina de Urgencia Hospitalaria y 8 para higienista dental).



Los primeros exámenes se realizarán el 12 de mayo y afectarán a las categorías más numerosas: enfermería, matronas y fisioterapeutas, y la convocatoria coincidirá con las celebradas en otras comunidades autónomas.



Además, el temario para el examen de los Facultativos Especialistas de Área que engloba a 44 especialidades, Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatras de Atención Primaria, cuya fecha de examen se concretará en próximas reuniones de la Mesa Sectorial.



Por otro lado, el Gobierno también ha aprobado el Decreto de la OPE de 2018 para el ingreso y acceso a los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios de la comunidad autónoma, con la que completa una convocatoria de más de 280 plazas para Maestros en Educación Primaria, especialidad que no se convoca desde 2009.



Además de Primaria, la convocatoria incluye otras siete especialidades del Cuerpo de Maestros y la convocatoria del Cuerpo de Inspección Educativa.



Durante las negociaciones de la Consejería con los sindicatos se acordó distribuir las plazas en Educación Infantil (169 plazas), Inglés (283), Francés (50), Educación Física (130), Música (65), Educación Especial Pedagogía Terapéutica (185), Educación Especial Audición y Lenguaje (35), y Educación Primaria (283), y se sumarán las 10 plazas para la Inspección Educativa.



Educación desarrollará ahora la orden que regulará el procedimiento, en el que se reserva un 7 % de las plazas para ser cubiertas por personal con discapacidad física, sensorial o psíquica, que no tenga su origen en discapacidad intelectual leve, moderada o límite, siempre que se superen las pruebas selectivas.



La distribución de las plazas que integran este turno se efectuará en la convocatoria, mientras que las plazas convocadas y no cubiertas por este sistema se acumularán a las convocadas por el sistema de acceso libre.



Con esta OPE el Gobierno de Canarias continúa con la política iniciada hace ya tres años de adelantar los pasos en los procedimientos selectivos para que los candidatos sepan cuanto antes si se convocará su especialidad.



De ahí que se haya diseñado teniendo en cuenta las plazas autorizadas en el Consejo de Gobierno, pero también las que se autorizaron y no pudieron convocarse en 2017.



Las plazas y especialidades llegan para un proceso selectivo previsto entre finales de junio y primeros de julio, sin que dependan de la inestabilidad generada en las dos anteriores convocatorias por el hecho de que los Presupuestos del Estado no se aprobaron hasta bien entrado el año.



Como quiera que en los dos últimos ejercicios la aprobación de los presupuestos allá del mes de abril impidió convocar las plazas correspondientes a esta tasa de reposición, el Gobierno canario ha planificado una convocatoria en base a las plazas aprobadas en 2017 y por el Decreto aprobado hoy, en 2018.



Según ha subrayado la consejera del área, Soledad Monzón, de esta manera Educación da la "total seguridad" a los candidatos de conocer al menos con seis meses de antelación cuántas plazas se van a convocar en su especialidad.