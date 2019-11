El Congreso debatirá aumentar y extender las ayudas a los afectados por Thomas Cook

La Diputación Permanente del Congreso debatirá aumentar y extender las ayudas a los afectados por la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, tal como pide la mayoría de las enmiendas que se han presentado al texto del proyecto de ley.



Los partidos políticos han registrado cerca de 30 enmiendas que serán debatidas previsiblemente la última semana de noviembre en la Diputación Permanente, un hecho que no tiene precedentes ya que nunca se había aprobado convalidar un decreto ley como proyecto de ley con las Cortes disueltas.



Casi todas las formaciones políticas han argumentado que el proyecto de ley de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la declaración de insolvencia de Thomas Cook es mejorable.



Así, mientras PP, Ciudadanos y Vox han pedido subir y ampliar las bonificaciones a más regiones, Unidas Podemos ha urgido extender las medidas a más trabajadores.



PNV ha precisado que, en todo caso, habría que eliminar el punto que vincula la concesión de las ayudas directas a que exista crédito presupuestario.



ERC no ha presentado enmiendas y aunque el PSOE tampoco, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, señaló recientemente que si las medidas puestas en marcha no eran suficientes se tomarían otras adicionales.



De hecho admitió que en Baleares la amplificación del 50 % de la bonificación a contratos fijos discontinuos no ha resultado eficiente, una vez que el paro aumentó en 10.000 personas en octubre.



Precisamente el grupo popular en el Congreso ha registrado nueve enmiendas, entre las que propone extender la bonificación en las cuotas a la Seguridad Social a cualquier tipo de contrato indefinido y a las actividades de transporte, distribución y comercio vinculadas al sector turístico. Un punto en el que también coincide Unidas Podemos.



Ampliar la bonificación al cien por cien las tasas aeroportuarias en Baleares y Canarias durante los próximos doce meses y la cuantía de las subvenciones -de 15 millones a 30 millones de euros para Canarias y de 8 millones a 15 millones para Baleares- así como establecer plazos concretos de un mes para su abono, son otras de las enmiendas del PP.



Ciudadanos también cree que deberían elevarse las subvenciones directas a 20 millones para Canarias, a 12 millones para las Islas Baleares y a 6 para Andalucía.



También solicita bonificar al 50 % las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos del sector turístico, del comercio y de la hostelería durante 12 meses y extender las ayudas a Andalucía, Valencia y Cataluña, así como ampliar la duración de la bonificación sobre los contratos de los trabajadores fijos discontinuos empleados en estos sectores.



Vox ha urgido que las medidas se extiendan a todas las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para evitar discriminación entre territorios, ya que argumentan que la quiebra de Thomas Cook ha afectado al sector turístico de toda España.



Por su parte, Unidas Podemos ha abogado entre sus cinco enmiendas que las líneas de financiación comprometidas con el sector estén condicionadas al mantenimiento del empleo y que se garantice la reposición de las prestaciones por desempleo a las personas trabajadoras cuyo puesto se ha visto afectado por la quiebra de Thomas Cook.



Es decir que las prestaciones por desempleo que traigan esta causa "no se computen a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos".



La formación morada también propone modificar la Ley General de la Seguridad Social para añadir un epígrafe que amplíe como colectivos sujetos al sistema de jubilación parcial a las personas afectadas por la quiebra del turoperador británico.



Por otra parte, la formación naranja ha incluido otras iniciativas vinculadas al aplazamiento de deudas por un plazo de doce meses y del pago del IVA a las empresas afectadas.



También una moratoria extraordinaria en la amortización de préstamos cuya administración financiera sea llevada a cabo por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).



El decreto ley fue convalidado el 22 de octubre por 59 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.



El texto que presentó el Gobierno en funciones contempla ayudas directas a Canarias y Baleares por importe de 15 y 8 millones de euros, respectivamente, así como una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para las empresas afectadas y otras de hasta 500 millones a través del Focit (antes Fomit) para todo el sector.



También la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en Baleares y Canarias y medidas complementarias como la exoneración por parte de AENA del 100 % de la tarifa de pasajero en los asientos adicionales en vuelos internacionales que operen en la temporada de invierno respecto a los programados el 31 de agosto de 2019.