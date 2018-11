El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria cumple seis meses sin gerente ni dirección

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha cumplido este mes de noviembre seis meses sin gerente ni dirección, tal como denunciaron este viernes trabajadores del mismo.

El comité ejecutivo del Consorcio nombró el pasado 2 de julio al militar Emilio Duch como gerente, pero no se ha resuelto su situación burocrática con el Ministerio de Defensa, por lo que no ha podido firmar la plaza. Por este motivo, los trabajadores consideran que la situación en el Consorcio es “insostenible”.

Esta situación impide que se resuelvan problemas “graves” que afectan a la prestación del servicio, como las oposiciones de bomberos, la lista de interinos o las mejoras en la prevención de riesgos laborales.

Así, respecto de las oposiciones de bomberos, el proceso iniciado desde 2012 sigue sin finalizar “y lo que es peor, tienen a los bomberos de nuevo acceso realizando más formación de la que había prevista, porque carecen de Equipos de Trabajo de Protección Individual (EPIS) para el desempeño de sus funciones”.

"Esto genera otro problema, y es la precariedad económica, puesto que se tenía previsto un proceso de formación de cuatro meses y ya va para seis, por lo que están viendo muy mermadas su situación económica dado que en esta fase sólo pueden percibir 500 euros al mes", apunta la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias a través de un comunicado.

Además está el hecho de que estos opositores no pueden incorporarse al servicio a pesar de la carencia de bomberos y bomberas que sufren los parques, como el de Telde, con tan solo dos efectivos en la guardia de este 2 de noviembre.

Los trabajadores recuerdan que esta falta de personal es causa de no haber cubierto la relación de puestos de trabajo, “y no de las bajas, como maliciosamente indican desde el Cabildo, cuestión que además no puede ser rebatida porque el cabildo se niega a entregar los datos oficiales de las bajas a pesar de los requerimientos de la Inspección de Trabajo”.

En cuanto a la lista de interinos, el presidente del Consorcio, Pedro Justo, indicó en anteriores declaraciones que a la llegada de un gerente se daría instrucciones para generar esta lista que emanaría de las últimas oposiciones, con el fin de cubrir la dotación de efectivos necesaria. "Pero sin la figura del gerente no puede abordarse esta cuestión y la precariedad en la respuesta operativa de los parques está generando mayor número de accidentes y un déficit en la respuesta que afecta a la ciudadanía en general", indica la nota.

Los trabajadores señalan que en seis meses “no solo no se ha caminado nada, sino que va a peor y desde el Cabildo no se hace nada por dar solución”. A la falta de gerencia se suma la falta de responsable en el área operativa, por lo que son bomberos y cabos los que están teniendo que asumir todas las responsabilidades y decisiones.

"El panorama es de un barco totalmente a la deriva gestionado por políticos que no quieren dar ninguna solución a este asunto y solo se remiten a discursos carentes de sentido y de argumentos coherentes, con los cuales buscan culpabilizar al colectivo de trabajadores y trabajadoras de su pésima gestión. Jamás se había visto una situación igual en el Consorcio de Emergencias, donde solo hay 20 efectivos por día de media para los siete parques y todo ello por oposiciones paralizadas, como es el caso de las de cabos, sargentos y suboficial, o que no han terminado el proceso selectivo de bomberos, incorporándolos a los parques porque no tienen aún los trajes de intervención comprados", concluye el texto.