Crean la Plataforma Pasea para oponerse a la liga de videojuegos en los colegios canarios

Un grupo de docentes, pedagogos, psicólogos, médicos y especialistas en nuevas tecnologías que se oponen a que las escuelas de las islas acojan una liga de videojuegos ha constituido la Plataforma Pasea para sumar adhesiones a su rechazo a los planes del Gobierno canario en este ámbito.



Uno de los portavoces de esta nueva plataforma, Antonio González Molina, ha recalcado que los miembros de esta plataforma no se oponen al uso de los videojuegos en la escuela, sino todo lo contrario: reconocen su utilidad educativa, pero siempre que se trate de juegos adecuados para el buen desarrollo de los alumnos.



A lo que se opone la Plataforma Pasea, ha precisado, es a que en los centros educativos de Canarias se fomente a través de una liga el uso de videojuegos competitivos, con contenidos a veces violentos o soeces y que, sobre todo, pueden generar adicción en los chicos.



"Reivindicamos la existencia de los videojuegos. No somos su enemigo. Somos enemigos de las malas prácticas", ha remarcado González Molina, decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.



González Molina ha enfatizado el temor que los promotores de esta plataforma tienen a que desde una iniciativa de la Consejería de Educación, que pretende implantar en los centros públicos una liga de videojuegos como actividad extraescolar, se aliente algún tipo de actividad capaz de generar una adicción entre los alumnos.



"Países como China tienen 29 millones de personas con adicciones (a ese tipo de contenidos lúdicos) en tratamiento. Y en Corea del Sur, el 24 por ciento de la población de 19 a 29 años ha generado una adicción", ha explicado este experto universitario.



Otro de los portavoces de la plataforma, Guillermo Gil Sánchez, profesor de Educación Física en un Instituto de la capital grancanaria, se ha quejado de que Educación "ha ninguneado a los docentes" a la hora de organizar este proyecto, al no consultarlos.



Como su compañero de plataforma, Gil Sánchez ha matizado que algunos videojuegos pueden ser muy útiles en clase, pero siempre que su contenido sea adecuado y que su uso se planifique conforme marca la legislación en materia de Educación.



Por ejemplo, ha citado que entre los videojuegos inicialmente elegidos para esta experiencia en las escuelas de Canarias había uno de baile, "Just dance", que sí cumplía esos criterios.



Sin embargo, ha añadido, se ha prescindido de él y se han primado otros juegos, como "League of legends", que bajo su criterio alientan comportamientos sedentarios y pueden generar adicción.



Además, a su juicio, ha sido "muy extraño" que esta liga escolar de videojuegos se haya montado "con tanta premura", anunciándola casi cuando terminaba el anterior curso académico, y se vaya a poner en marcha en unas semanas sin someterla "a ningún tipo de debate".



La Plataforma Pasea para una Actividad Saludable, Educativa y Activa demanda al Gobierno canario que renuncie a seguir adelante con este proyecto de liga de videojuegos y le insta a que, en cambio, organice actividades deportivas en los centros educativos en el horario extraescolar que iba a utilizar para ese propósito.



"Los canarios tenemos una de las medias más altas de tiempo de exposición a pantallas por parte de los niños. Por eso no entendemos que en las horas de actividad extraescolar lo que ofrezcamos desde la educación pública sea más pantalla", ha detallado Gil Sánchez.