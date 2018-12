Cristina Valido busca un acuerdo para que los 30 millones para pobreza no gastados se descuenten del plan de este año

La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, se mostró este martes dispuesta a que de los 30 millones de euros que el ejecutivo central tiene que librar a Canarias del plan de pobreza de este año se descuente "lo que dicen" que la comunidad autónoma tiene que devolver por no gastar en 2017.



Cristina Valido insistió en que no está de acuerdo en que los ayuntamientos de las islas paguen intereses por el dinero que recibieron el pasado año para el plan de pobreza porque el problema "lo han creado ellos", en referencia a los gobiernos presididos por Mariano Rajoy (PP) y Pedro Sánchez (PSOE).



Pero, reiteró la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Empleo, "estamos dispuestos" a llegar a un acuerdo para que de los 30 millones de euros de este año se descuente lo no ejecutado en 2017 "y si quieren, los intereses" pero "líbrenos el resto porque es un compromiso firmado" por Mariano Rajoy y el PSOE "aseguró que ese dinero no se perdía".



Cristina Valido recordó que la situación parte de un acuerdo de 2017 y señaló que el PP firmó desde el gobierno central la resolución del plan contra la pobreza el 29 de diciembre de ese año y con un plazo de ejecución de seis meses.



Ante esa situación hubo ayuntamientos que renunciaron porque no podían ejecutar el gasto y otros tantos aceptaron parte del dinero porque no podían cumplir con todo, declaró la consejera, quien citó entre las primeras corporaciones la de Telde (Gran Canaria), una de las cuatro grandes del archipiélago.



Cristina Valido manifestó que el Ayuntamiento de Telde no aceptó el dinero "no porque supusiera un trabajo que no quería hacer, sino porque su Intervención dijo que en el tiempo planteado no se podía" ni contratar el personal necesario para ejecutarlo.



En aquel momento "empezamos a pelear con el todavía gobierno del PP para obtener una prórroga para los municipios, y en abril de 2017 nos arriesgamos a firmar con muchos ayuntamientos si tener ni un documento que garantizara que la prórroga iba a llegar", afirmó la consejera.



De hecho, prosiguió la consejera, "tengo los documentos de la Abogacía del Estado que, en mayo de este año dijo que se podía prorrogar la ejecución" de los gastos del pasado año.



Cristina Valido aseguró que la resolución del PP "nunca llegó" y tras la moción de censura por la cual el socialista Pedro Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy como presidente de España, "empezó la pelea con el PSOE para que firmase la resolución de la prórroga para que los ayuntamientos pudieran tener tiempo para ejecutar" el gasto.



Por ello, subrayó Cristina Valido, ni ayuntamientos, ni organizaciones no gubernamentales ni el gobierno de Canarias "somos responsables" de las condiciones y plazos de los fondos contra la pobreza de 2017, ni de la tardanza con la que llegaron.



Y ahora, añadió la consejera, la respuesta es que hasta que no se termine de resolver lo de 2017 "no nos pagan lo de este año, y estamos a 18 de diciembre", con lo que Cristina Valido se teme que está en peligro el percibir los 30 millones de euros que el gobierno de España "prometió a Nueva Canarias" en la negociación de los presupuestos de este año.



Destacó que el gobierno canario "pelea porque entendemos que no es justo que se reclamen los interese, pues tenemos pruebas de que el retraso es por la forma de gestionar el ejecutivo central" los fondos contra la pobreza.



A la consejera le parece "surrealista" que se reclamen intereses, y cree que el plazo de ejecución es una "fórmula" para no librar los 30 millones de euros que corresponden a este año.



Por eso está dispuesta a negociar que de los treinta millones de euros que corresponden a este año se descuente lo no gastado y los intereses.