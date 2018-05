Cristina Valido pide no señalar a los menores, sino a quienes pagan por sexo con ellos

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha pedido este lunes que, ante un problema como el de la prostitución de menores, no se señale a los propios menores, sino a quienes cometen delito y pagan por tener sexo con ellos.



"Me gustaría que no se señalara a centros de protección, zonas ni a menores de edad, sino a quienes cometen el delito, tratan de captar a las niñas y a quienes pagan por ellas", ha señalado hoy ante los medios la consejera.



La consejera ha pedido que no "se trate de vender una imagen de todo un sistema de protección que no se corresponde con la realidad", ya que, en su opinión, "donde hay que poner el acento es en los señores que no tienen ningún reparo en pagar por niñas y se aprovechan de la vulnerabilidad de las que peor lo están pasando".



Los centros de protección tienen unas normas disciplinarias muy estrictas, mucha vigilancia con equipos que rotan durante las 24 horas y educadores que conocen muy bien a los menores, pero, los chicos que viven en ellos "no tienen medidas judiciales ni están privados de libertad, por lo que tienen derecho al ocio, a salir y a vivir", ha recordado Valido



La prostitución de los menores "puede ocurrir en cualquier hogar, en uno de protección del Gobierno o en uno normalizado" pero cabe recordar que "si los jóvenes hoy están expuestos a muchos peligros, los chicos que viven en los hogares de protección son especialmente vulnerables y requieren especial protección".



Asimismo, la consejera de Asuntos Sociales ha anunciado la apertura de dos nuevas oficinas, una en cada provincia de la comunidad, para atender a los jóvenes extutelados que lo requieran.

El Gobierno no prevé medidas extraordinarias en los centros

No obstante, tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo Narvay Quintero subrayó que no se prevé adoptar medidas extraordinarias en los centros de protección de menores, después de que se haya conocido que algunas niñas internadas en ellos se prostituyen, pues "son libres y pueden entrar y salir".

Quintero ha pedido prudencia y que no se generalice, ya que el problema no afecta a todas las menores internadas.



Asimismo, ha indicado que la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias colabora con la Policía Nacional para intentar poner fin a la situación.