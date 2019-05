Curbelo (ASG) quiere que las sedes institucionales se repartan en todas las islas: "No tiene sentido que estén en dos capitales y en el resto no"

El cabeza de lista de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) al Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, ha anunciado que tratará de que en la próxima legislatura "las sedes del poder institucional y político" se repartan entre todas las capitales insulares, no solo en dos.



"Si alguien me dice que hay que ahorrar y que se van a poner solo en un sitio igual lo entiendo, pero lo que no tiene sentido es que esté en dos islas y en el resto no", manifiesta Curbelo.



En su opinión, esa distribución de las sedes institucionales "tarde o temprano, se va a acabar", porque "todos los canarios y todas las islas tenemos los mismos derechos", afirma Curbelo.



Para el líder de ASG, es un disparate que haya "dos grandes áreas metropolitanas que tienen todo el poder político y económico y dos grandes islas donde se acumula casi toda la población y que hacen un efecto llamada para el resto".



"Con la historia esa del pleito insular llevan peleándose décadas y ha servido de excusa para que se hayan quedado con todo", afirma Curbelo.



La propuesta de ASG es "un Archipiélago donde todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, donde los jóvenes no se tengan que ir a buscar la vida desarraigándose de su pueblo y de su isla porque no hay oportunidades laborales".



El líder de ASG afirma que su partido "no va a repetir los resultados" de 2015, cuando obtuvo tres de los cuatro escaños por La Gomera, sino que "los va a mejorar", porque "la gente se ha dado cuenta de lo importante que es tener una fuerza política de la isla y para la isla, que responde a los intereses de la isla y no se deja mangonear por nadie".



Según sus cálculos, el nuevo Parlamento de Canarias contará con ocho fuerzas políticas y el nuevo Gobierno "va a tener que ser obligatoriamente de pacto entre dos, tres o cuatro partidos".