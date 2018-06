Daniel Medina: “No tenemos el respaldo abierto de Noemí Santana ni de Meri Pita, pero sí la simpatía de todos”

Daniel Medina es uno de los tres candidatos que aspira a liderar a Podemos en Las Palmas de Gran Canaria tras el proceso de primarias que comenzó el pasado 11 de junio y finaliza el 18 de este mes. Profesionalmente se dedica “al mundo de la logística, transporte internacional y aduanas”, como se define en la página web del partido, y llegó a la formación morada cuando “la cosa dejó de ser tan divertida o multitudinaria” y sintió “la necesidad de arrimar el hombro”.

Es una propuesta “que representa a una mayoría silenciosa” según afirma Medina y que se conforma como alternativa a la candidatura del concejal Jacinto Ortega -apoyada por la secretaria general del partido en Canarias, Noemí Santana- o a la de Leonor Castro -respaldada por la diputada por la provincia de Las Palmas Meri Pita-. “No contamos con el respaldo abierto de Noemí Santana ni de Meri Pita, pero sí con la simpatía de todos”, confiesa durante esta entrevista.

¿Qué propone la candidatura Tendiendo Puentes Morados?

Representamos a una mayoría silenciosa que se ha echado a un lado. Nosotros creemos que no sobra nadie en este partido, no tenemos que disputar nada, solamente comparar nuestras ideas, consensuar, llegar a acuerdos y trabajar por el bien del colectivo.

¿Qué busca conseguir?

Esta candidatura, lejos de querer enredar burocráticamente las cosas, busca empoderar al máximo a los círculos, que sea en los órganos no colegiados donde se generen las decisiones, las ideas, las iniciativas y que en definitiva retomemos las raíces. Todo tiene que sufrir una evolución, porque esto ya no es 15M, ya ha pasado el 15M, aunque estamos embebidos en ese espíritu, y es algo que no debemos perder.

¿Cuáles son las propuestas de su candidatura?

Nosotros estamos intentando implementar un carácter pragmático para que las reuniones sean más ágiles y más frecuentes, porque ya no hay tiempo para estar con florituras. Proponemos orientaciones hacia el resultado, es decir, si alguien tiene algún tipo de problema que le impida ejercer con la dedicación que requiere el compromiso que ha adquirido, no hay nada deshonroso en ser relevado. Todos debemos funcionar de esa manera. Nunca debemos estar pendiente de avatares personales. Se trata de ser prácticos.

¿Prácticos de cara a las elecciones municipales de 2019?

Nos gusta pensar que esto es una forma de trabajar. Cuando te eligen para desempeñar un cargo, no solamente adquieres un compromiso sino que te sometes a unas obligaciones. Se trata de ponernos a trabajar sin excusas como una forma de vida, no como una eventualidad de cara a unas próximas elecciones. Importan los problemas de la gente, los barrios, las realidades. El mundo 1.0.

La candidatura de Jacinto Ortega se presentó públicamente el pasado viernes, ¿por qué Teniendo Puentes Morados no ha hecho algo similar?

Nosotros partimos del hándicap de que todos trabajamos y no tenemos mucho tiempo para organizar actos de ese tipo. Tampoco en redes, yo particularmente no uso redes sociales más que linkedln en el ámbito profesional, aunque comprendo que este partido se mueve mucho por redes sociales.

¿Es la suya la candidatura alternativa?

No contamos con el respaldo abierto ni de Noemí Santana ni de Meri Pita, pero sí tenemos la simpatía de todo el mundo. Con Leo me llevo fantásticamente bien, con Jacinto fantásticamente bien. El tema es que no los veo como competidores, somos compañeros con distintos enfoques y salga lo que salga al día siguiente nos pondremos a trabajar hombro con hombro. No está en nuestro sentir el querer competir en este aspecto. Mi preocupación está en los resultados que ofrecemos a las ciudadanos.

¿Piensa postularse a liderar Podemos como candidato a las elecciones de 2019 en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?

No lo creo, pero tampoco puedo decir de este agua no beberé. Mi papel en esto es caduco, en el sentido de que tiene una función y después toca seguir trabajando con la flexibilidad suficiente para poder atender cualquier eventualidad que surja en el partido.