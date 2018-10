Darwin, Carlos Alonso y el Estatuto se cuelan en el debate parlamentario por los contenidos de RTVC

Unas declaraciones del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, a la Radiotelevisión Canaria (RTVC) con motivo del traslado de la imagen de la Virgen de Candelaria dio este jueves pie a un debate entre diputados acerca de Dios, Darwin y el Estatuto de Autonomía de Canarias.



Todo comenzó cuando en la sesión de control de la RTVC el diputado de Podemos Francisco Déniz afirmó que más que manipulación y censura, en RTVC hay un problema de parcialidad, de convertir "en un asunto de todos a un grupo concreto de la sociedad".



Como ejemplo Déniz hizo sonar un corte de unas declaraciones en las que Carlos Alonso argumentaba que no se sabe si fue Dios el que creó al hombre o el hombre a Dios, y el parlamentario de Podemos se preguntó para qué están los profesores impartiendo docencia si luego en la televisión canaria el presidente del Cabildo tinerfeño "hace semejante negación de la evolución humana".



Se presenta una interpretación de Carlos Alonso "como una verdad absoluta" cuando en opinión de Déniz es "el pistoletazo de salida de la campaña electoral".



Explicó el parlamentario de Podemos que no cuestiona la fe sino su utilización en una televisión pública y por ello reclamó que en la RTVC haya un comité asesor que garantice la equidad, la imparcialidad y el respeto a los valores, de forma que el canal "no se meta en la fe ni en moralizar la vida".



"No sé si ya es por inercia o porque hay un comité bilateral que decide estos contenidos, pero no es moralmente aceptable", recriminó.



Al respecto la diputada del grupo Socialista Patricia Hernández dijo que no puede hacer responsable a la televisión "de que Carlos Alonso cuestione a Darwin" pero sí de que a su juicio la RTVC "haya hurtado ayer a los canarios el debate" sobre la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía.



"En un día histórico como el de ayer podían haber conectado (con el Senado) en el momento de la aprobación del Estatuto de Autonomía, frente a otros días históricos que han transmitido", ironizó Hernández.



Por el grupo Nacionalista Canario la diputada Guadalupe González Taño calificó de "curioso" el que se critique a Carlos Alonso por 30 segundos de declaraciones, pues se mostró segura de que "a todos si nos cogen 30 segundos oiremos cosas que nos gustarán más o menos".



"Lo que tengo claro es que a algunos portavoces no les gusta la Virgen de Candelaria", aseguró González Taño, quien dijo que si los problemas de la RTVC son la imagen religiosa o los e-sports "bienvenidos sean".



El administrador único del ente, José Carlos Naranjo, replicó a los diputados que la difusión de la identidad cultural canaria es inherente al canal y este año ha sido "intenso" con las fiestas lustrales de La Gomera y la peregrinación de la Virgen de Candelaria, actos "de arraigo cultural y de interés social, y por eso se emiten".



Respecto a la difusión del pleno de aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, señaló que este tipo de cobertura exige una intensa preparación y para ello es necesario contar con unos medios técnicos de los que carece el Senado.



También es necesario conocer con un mínimo de antelación los horarios de las intervenciones para preparar una pieza informativa y aún así, prosiguió, se ha realizado un trabajo "excepcional" que consistió en conexiones en directo desde primera hora con el Senado, y se "pinchó" la señal institucional de la Cámara Alta para preparar resúmenes en los espacios informativos.



La imagen del día para la RTVC fue además la de la votación del Estatuto y los aplausos de los invitados en la tribuna, junto a conexiones en directo para emitir las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el resto de portavoces, una información que se ha repetido este jueves, dijo el administrador único.