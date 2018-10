Defensa pide a Clavijo "un esfuerzo solidario" para no llevar a menores inmigrantes a cuarteles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este sábado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que haga un "esfuerzo solidario" para no llevar a los menores inmigrantes que llegan a las islas a acuartelamientos militares, lugares que no tienen para ellos las "mínimas garantías de seguridad".



Clavijo había pedido al Ministerio de Defensa que cediese el acuartelamiento de Arrecife de Lanzarote para ubicar temporalmente a los inmigrantes y allí poder realizar las pruebas óseas para determinar si son menores de edad, en cuyo caso la Comunidad Autónoma se encargaría de su asistencia.



En declaraciones a la emisora Canarias Radio, el presidente aseguró este viernes que habló con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien justificó su negativa por motivos de seguridad.



"El presidente de Canarias no dice la verdad, porque tiene una obligación que le corresponde a él en la Comunidad Autónoma respecto de los menores no acompañados. Lo que no puede pretender, si él no cumple con sus obligaciones que le establece la Comunidad y su Estatuto, es que los menores no acompañados entren como él pretende en acuartelamientos militares", ha contestado Robles en la inauguración de la muestra "175 años de nuestra bandera".



La ministra de Defensa ha insistido en que no es el lugar "idóneo" para recibir a los menores no acompañados, ya que hay un "riesgo evidente" para ellos al tratarse de un espacio en el que hay "soldados y militares con armas y con otros instrumentos que son peligrosos".



"Yo le pido al presidente de Canarias que, sé que es difícil, como para las demás Comunidades Autónomas, que haga un esfuerzo solidario y que no quiera llevar a los menores no acompañados a lugares que no tienen para esos menores las mínimas garantías de seguridad", ha concluido la ministra.