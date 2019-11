Rectificación de José Luis Moyano, ex dirigente de Vox

Reproducimos a continuación el texto íntegro de la rectificación remitida a este periódico por el exdirigente de Vox de Las Palmas José Luis Moyano Fabián en relación a la noticia titulada “El exjefe de Vox en Las Palmas amenaza a una comunidad de 321 apartamentos con convertir en inhabitable el complejo”:



“El señor Moyano Fabián no amenazó en modo alguno a la comunidad referida en la noticia. El señor Moyano Fabián no ha decidido suspender los servicios ni dejar sin suministros a la urbanización de la playa de El Veril, al no tener capacidad para ello. Esto sucede como consecuencia de las luchas de poder entre los comuneros que conforman las dos juntas de gobierno, que como se señalaba en la noticia, han generado una bicefalia, bloqueando todas y cada una de las cuentas bancarias titularidad de la comunidad de propietarios”.