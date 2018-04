Desestimada la petición de Podemos de establecer un nuevo sistema de control de currículum en el Parlamento de Canarias

La acreditación de los títulos académicos de los diputados del Parlamento de Canarias seguirá teniendo carácter voluntario, según ha acordado este lunes Junta de Portavoces, que ha decidido por unanimidad no introducir cambios en el vigente Código de Conducta de los parlamentarios.



En todo caso, será la ponencia que a partir del otoño estudie posibles cambios en el Reglamento del Parlamento de Canarias la que estudie posibles modificaciones si así lo plantea algún grupo, según ha explicado tras la reunión de la Junta de Portavoces la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.



La polémica sobre la acreditación de títulos en el Parlamento de Canarias surgió a raíz de que el presidente del grupo Popular, Asier Antona, borrara de su perfil la afirmación de que estaba en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) después de estallar el escándalo por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.



La Ley de Transparencia de Canarias y de Acceso a la Información Pública de Canarias establece que la información sobre altos cargos y directivos autonómicos debe incluir sus "méritos académicos acreditados", pero esta normativa no rige para los diputados del Parlamento.



El Parlamento se rige por el Código de Conducta de los Miembros del Parlamento de Canarias, que establece que son los diputados y diputadas los responsables de la exactitud de los datos que publican en su perfil.



Carolina Darias ha explicado que este Código de Conducta se mantiene sin cambios por decisión unánime de los portavoces, aunque señaló que algunos parlamentarios, voluntariamente y por propia iniciativa, se han dirigido a los servicios de la cámara para compulsar sus titulaciones para que consten.



"Entienden los portavoces que la compulsa voluntaria es suficiente, así es como hemos empezado y así es como queremos terminar la legislatura", apuntó Carolina Darias.



La presidenta consideró que la credibilidad del Parlamento no queda comprometida por la eventual inexactitud de los datos que los diputados incluyan en sus perfiles, porque "es una cuestión personal de su exclusiva responsabilidad", y apeló a la responsabilidad de los parlamentarios para que la información que suban a la página sea cierta.



El Parlamento de Canarias no puede acreditar las titulaciones de los diputados, lo más que puede hacer es compulsar los títulos para el que lo quiera, es decir, dar fe de que la fotocopia que presenta es fiel reflejo del documento original que presenta.