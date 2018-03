El Diputado del Común aconseja a los partidos que se usen sus informes para preparar los programas políticos

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha asegurado este lunes que en los informes que publica su institución los partidos políticos tienen la "mejor" documentación posible para elaborar los programas electorales y para saber en qué no hay dinero suficiente o dónde falta personal.



Jerónimo Saavedra ha hecho esta recomendación en rueda de prensa, después de entregar a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias (PSOE), el informe del Diputado del Común correspondiente a 2017, y ha explicado que esa propuesta la ha planteado entre las conclusiones que recibirán los diputados.



El Diputado del Común ha indicado que, cuando se está a un año de las próximas elecciones autonómicas y locales, los partidos no tienen necesidad de buscar expertos asesores para elaborar los programas electorales cuando pueden utilizar los informes de la institución parlamentaria.



Jerónimo Saavedra ha indicado que en esos informes se refleja la situación real de la sociedad canaria y, en consecuencia, espera que algunos partidos, antes de elaborar los programas electorales, se lean esa documentación porque en ella está el "conocimiento exacto y objetivo de por qué se quejan los ciudadanos" canarios.



Saavedra ha recordado que es "seguro" que él ya no tendrá "coche oficial ni cargo público" en breve, toda vez que el martes próximo está previsto que sea elegido para dirigir este organismo parlamentario su compañero de partido Rafael Yanes.



También ha hablado de la igualdad entre hombres y mujeres, para remarcar que en el sector público no hay brecha salarial y preguntarse por qué no se hace hincapié en ese asunto cuando se negocian los convenios colectivos en el ámbito privado.



Jerónimo Saavedra ha pedido que no se eche toda la culpa a las administraciones y ha opinado que se precisan cambios culturales y educativos para que haya igualdad.



Como muestra de que está a favor de que exista igualdad, ha recordado que fue el primer presidente de una comunidad autónoma que eligió a una mujer para ponerse al frente de una Consejería.



Eso se produjo en el periodo 1979-1983, cuando fue consejera de Turismo y Transportes la socialista María Dolores Palliser, quien también fue la primera mujer en ser diputada en el Parlamento de Canarias.



Durante la rueda de prensa, Jerónimo Saavedra ha reconocido que ha habido alguna mejoría en las políticas prestadas por el Gobierno canario en el área de servicios sociales, algo que ha relacionado con los créditos extraordinarios aprobados el pasado año y gracias a los cuales se ampliaron algunas partidas económicas.



Pero en materia de dependencia ha apuntado que si bien hay unas 2.000 personas beneficiarias más que el año anterior la lista de espera sigue siendo alta, de manera que en torno a 9.000 personas esperan el reconocimiento del grado de dependencia o el Programa Individual de Ayuna (PIA).



El Diputado del Común ha señalado que los problemas siguen sin resolverse y tiene dudas en cuanto a si la nueva ley de servicios sociales que en la actualidad está en tramitación va solucionar problemas como el de la ayuda a domicilio.



Jerónimo Saavedra no está seguro de que con la nueva ley de servicios sociales, con la que la competencia de la ayuda a domicilio pasa a los cabildos, los ciudadanos podrán percibir la de la comunidad autónoma y la municipal además de la del Estado.



Asimismo se ha referido a que las ayudas al alquiler de vivienda siguen siendo insuficientes, mientras que ha "presumido" de que desde el Diputado del Común han conseguido que los ciudadanos hayan recuperado 155.000 euros de tasas y multas que les habían cobrado de manera incorrecta.



Se ha referido a la necesidad de aumentar la plantilla de personal en los catastros, pero como se trata de una competencia de la administración general del Estado ha pedido al Defensor del Pueblo que requiera esa dotación.



Jerónimo Saavedra ha indicado que el grado de resoluciones que se dictaron el pasado año ha crecido y la aceptación por parte de las administraciones también, de manera que ha sido de casi el 90%, pero ha reconocido que en algunas ocasiones se han aceptado pero no se han aplicado las resoluciones.