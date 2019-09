La consejera de Educación reconoce el "preocupante" descenso de matriculados en Formación Profesional

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, María José Guerra, ha afirmado este jueves que está “muy preocupada” por el descenso del número de alumnos matriculados en Formación Profesional (FP) en las Islas. De acuerdo con Guerra, la Formación Profesional será una “línea fundamental” para el nuevo Gobierno, que tratará de ajustar la demanda de los nuevos perfiles profesionales con las enseñanzas en estos centros, “dotarlos de flexibilidad”, y mejorar la fluidez comunicativa con el tejido empresarial.



Durante la presentación del nuevo año académico, Guerra ha informado de que un total de 303.873 estudiantes de todos los niveles educativos comenzarán el curso escolar en Canarias el próximo 9 de septiembre. En este sentido, la consejera ha destacado que ocho de cada diez estudiantes cursarán los estudios en centros públicos (250.644), mientras que el 17,5% restante (53.229) lo hará en centros privados concertados.



Además, los datos ofrecidos por la consejera, correspondientes a la certificación de matrícula de julio, reflejan que la ratio será de un profesor por cada 20,6 alumnos, solo una décima por debajo de la media del curso pasado. En relación al número de docentes, con la reducción de la jornada lectiva para el profesorado de secundaria de 20 a 18 horas se estima que la plantilla de docentes se incremente en 1.400 profesores. “Esta cifra es una primera estimación y depende de varios factores. Realmente necesitaremos unas dos semanas más para cerrar la radiografía definitiva de este inicio de curso”, ha precisado la consejera.



María José Guerra ha incidido, además, en que la educación de hasta 3 años sigue siendo una “gran asignatura pendiente” en Canarias, y ha asegurado que trabajará “intensamente” para incrementar el número de plazas y “alcanzar, al menos”, la medida nacional. “Me he encontrado con la sorpresa de que había financiación para incrementar la educación infantil, pero que no se había gestionado. Así que ahora mismo estamos viendo cuáles son los procedimientos para poder ejecutar el dinero que está asignado, que no es demasiado fácil”, ha agregado.



Respecto a las obras realizadas en varios centros, la consejera ha adelantado que existen “algunos problemas con los permisos de última hora” en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Destila, en Arrecife (Lanzarote), aunque “se está haciendo todo lo posible”, subraya, para que se inaugure el próximo lunes.



Asimismo, ha señalado que hay problemas con la finalización de obras en el Colegio Público la Corujera, en Santa Cruz de Tenerife, y en el CEIP Tomé Cano, también en la capital tinefeña, donde las obras en las canchas y los patios de recreo no han terminado. En relación a lo anterior, la titular de Educación ha subrayado la necesidad de poner todas las infraestructuras educativas canarias “a buen tono” y “habilitarlas” para que cumplan con las necesidades educativas de las próximas generaciones, “que son bastante distintas a las anteriores”.



Además, ha incidido en el deber de "propiciar" una cultura del mantenimiento y la readaptación en los centros escolares de las islas, "porque tiene un valor educativo enorme". "Reutilizar, reducir el número de residuos, mejorar la eficiencia energética… hay un gran componente que podemos aplicar a las infraestructuras educativas”, ha explicado Guerra.



Sobre si podría haber recortes en Educación, la consejera ha afirmado que “gestionar lo público en tiempos de incertidumbre no es fácil”, así que “esperemos que se despejen las incertidumbres cuanto antes, porque si no los presupuestos de la comunidad autónoma se van a resentir. Estamos todavía con los presupuestos prorrogados de la era Rajoy”, ha concluido María José Guerra.