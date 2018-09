El Ejecutivo regional apoya la exhumación de Franco aunque no lo ve una prioridad

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, ha manifestado este martes que el Ejecutivo canario apoya que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos aunque considera que no debe ser "la prioridad absoluta" del Gobierno central.



Barragán ha respondido así a la pregunta del diputado del PSOE, Gabriel Corujo, sobre si el Gobierno canario compartía las declaraciones de la alcaldesa de Güímar, Luisa Castro (PP), en las que se mostró en contra de la exhumación de los restos del dictador.



Según el consejero, el Gobierno canario apoya el acuerdo adoptado por el Congreso de los Diputados para sacar los restos de Franco y ha aclarado que el Ejecutivo no tiene ojeadores ni piensa fichar a la alcaldesa de Güímar para un puesto en el Gobierno canario.



Esta afirmación la había realizado Corujo, quién ha dicho que al parecer los ojeadores de Coalición Canaria querían fichar a la alcaldesa para paliar "el desastre electoral" que les espera a los nacionalistas.



"No se meta a pitoniso que no le pega" le ha recomendado Barragan al diputado socialista.



Gabriel Corujo ha dicho que le parece lógico que el Gobierno canario no esté de acuerdo con las declaraciones de Castro pero ha recordado otras del presidente canario en las que decía que la exhumación de los restos de Franco era una "cortina de humo".



En opinión del diputado socialista, las manifestaciones de la alcaldesa son graves y ha considerado que son una falta de respeto a mucha gente que no entiende que un dictador esté recibiendo honores en un monumento que fue construido por presos "que fueron tratados como esclavos".