Elena Máñez: "El supuesto pago a patrones de cayucos no afecta al Gobierno actual"

La delegada del Gobierno de España en Canarias, Elena Máñez, ha afirmado que las informaciones referentes al supuesto pago a patrones de cayucos para frenar la inmigración irregular a las islas "no afectan al Gobierno actual" y en todo caso, se tendrán que "verificar por otras vías".



Elena Máñez se ha pronunciado sobre esta cuestión tras ser preguntada en Las Palmas de Gran Canaria por una información del diario El País según la cual el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habría usado fondos reservados para frenar la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Canarias bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en 2006 y 2007.



La delegada del Gobierno en Canarias precisó que no tiene nada más que decir respecto a esta información que publica un medio y que por lo tanto, se debe verificar por otras vías, pues no es algo que afecte al actual Gobierno.



Respecto a la llegada de pateras en verano, Elena Máñez manifestó que se afrontará como se hace siempre, pues los mecanismos de coordinación "siguen funcionando" y están operativos de forma permanente, ya que "estamos en alerta".



Para ello se trabaja también en origen, en el control del movimiento de las pateras, y además en Canarias se está preparado para dar una respuesta humanitaria a las personas migrantes que llegan a las costas, precisó.



La delegada del Gobierno en Canarias también transmitió "un mensaje de tranquilidad absoluta" ante las informaciones de un medio "sensacionalista" británico que advierte sobre un posible atentado yihadista en España, y en concreto en las islas, puesto que "no le da mucha credibilidad" ni el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.



En fechas veraniegas suelen difundirse noticias de este tipo, advirtió la delegada del Gobierno en el Archipiélago, quien destacó que los cuerpos policiales trabajan permanentemente para garantizar la seguridad y por ello hay que tener "tranquilidad absoluta" ante una noticia que hay que poner "entre comillas".