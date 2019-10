Emalsa se desentiende de una oferta de empleo de uno de sus socios enfocada a ingenieros franceses

Saur, ahora socio mayoritario, busca un ingeniero para trabajar en la empresa semipública de aguas de Las Palmas de Gran Canaria y lo anuncia en un portal de trabajo solo en francés El Ayuntamiento, uno de los socios y que tiene recurrida la compra del 33% de Valoriza por parte de Saur (operación con la que se hizo con la mayoría de la empresa) desconoce esta oferta de empleo Desde Gestagua (filial de Saur en España) aseguran que no importa la procedencia del ingeniero. Sin embargo, la oferta no se encuentra muy accesible. Además, remiten a preguntar a Emalsa, que no contesta a las preguntas formuladas sobre este proceso selectivo