Errejón, en Tenerife, "convencido" de que Más País obtendrá "al menos" dos escaños en Canarias

El candidato de Mas País a presidente del Gobierno, Íñigo Errejón, ha afirmado que en Canarias más que en ningún otro sitio se necesita un Gobierno progresista para desbloquear asuntos como el plan de carreteras y generar empleo estable, de forma que no haya que optar entre emigrar o sueldos temporales en el turismo.



Iñigo Errejón se expresó de esta manera en declaraciones a los periodistas durante un paseo por Santa Cruz de Tenerife con motivo de la precampaña para las elecciones generales del 10 de noviembre. El líder de Más País aseguró que el bloqueo político y la incapacidad para llegar a acuerdos para un Gobierno nacional lo sufren todos los españoles, pero con mayor intensidad en Canarias.



A su juicio "y de forma muy rotunda" es en el archipiélago donde se precisaría un Ejecutivo estatal de cariz progresista que diese un impulso a cuestiones como la producción de energía limpia para generar empleos de calidad y estables y, por ello, se mostró convencido de que Más País obtendrá un diputado por cada una de las dos provincias canarias.



Argumentó para ello que antes de las elecciones a la Comunidad de Madrid las encuestas auguraban para Más País entre un 7 y un 8 por ciento de los votos y al final logró un 15 por ciento, lo que atribuyó a que las nuevas formaciones políticas "vuelan bajo el radar" en los sondeos y además, advirtió, "el voto ya no es cautivo, es libre".



Íñigo Errejón entiende que hay hartazgo, cansancio y decepción entre los votantes que han hecho su trabajo y sin embargo, no se formó Gobierno, y se preguntó por qué las derechas cada vez que suman son capaces de pactar y las fuerzas progresistas no se ponen de acuerdo.



La respuesta, en su opinión, es que les falta pragmatismo y un voto serio, que no grita ni insulta sino que es capaz de desbloquear la situación.



"Entiendo la sensación de que puede haber abstención progresista pero hemos dado un paso adelante y la gente sabe que puede cerrar la puerta a Vox y sus amigos votando en serio, y sólo hay una opción para salir del bucle: Más País", afirmó.



A su juicio, los ciudadanos tienen ganas de votar pero no a los mismos partidos que protagonizaron el bloqueo y que amenazan con volver a hacerlo, y la pregunta es si quienes propiciaron esta situación "nos van a mantener en él".



Por ello mostró su perplejidad por el lema electoral que ha anunciado el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y que es Ahora sí, pues Errejón se preguntó "si ahora sí por qué antes no" y se preguntó quién puede asegurar que no va a volver hacer lo mismo tras el 10N.

El candidato de Mas País a presidente del Gobierno, Íñigo Errejón, en Santa Cruz de Tenerife EFE





"¿Ahora sí a un gobierno progresista o ahora sí a coquetear con un pacto con Pablo Casado? Lo tiene que aclarar porque es una burla decir a los españoles ahora sí sin explicar cómo y con quién", afirmó.



Al respecto, consideró el líder de Más País que no entendió que en junio Podemos no aceptase la oferta que en ese momento le hizo Pedro Sánchez pero tampoco que la oferta de este caducase en septiembre, una muestra de que se necesita "un poco de madurez y responsabilidad".



"Lo tuvimos cerca, en la palma de la mano", señaló Errejón, quien dijo que ahora hay que preguntar si se va a actuar con la misma inmadurez o se va a apostar por un país que deje de favorecer el ladrillo y la cerveza barata para los turistas, en vez de favorecer la inversión pública y privada para fomentar un proyecto de industrialización inteligente.

El monumento a Franco en Tenerife, una "terrible exaltación" al dictador

Errejón se ha mostrado partidario de la eliminación del monumento a Franco que se levanta en Santa Cruz de Tenerife, en línea con el informe encargado por el Ayuntamiento en aras del cumplimiento de la ley de memoria histórica. "Aquí hay un monumento terrible de exaltación al franquismo, y lo digo de forma suave y tranquila: las democracias homenajean a los demócratas, no homenajean a los dictadores", ha expuesto a los periodistas durante una visita a la isla. Errejón ha dicho que como los españoles están "orgullosos" de la libertad de la que disfrutan, no se debe homenajear "a los que la cercenaron o acabaron con ella".

Vox, Franco y Cataluña

El candidato de Más País ha dedicado unas palabras también al líder de Vox, Santiago Abascal, a quien ha descrito como un político "inútil, perjudicial y miserable" por desear que haya "muertos" en Cataluña para intentar arañar un par de escaños.



Íñigo Errejón ha criticado la afirmación de Santiago Abascal de que se puede estar cerca de que haya "muertos en Cataluña", y recordó que estas palabras las dice alguien que propuso que todos los españoles llevasen pistola "como si fuese el far west".



"Los políticos no están para añadir dificultades, conflictos y tensión y cuando lo único que hace un dirigente ante un problema es sembrar el miedo" estamos ante un "político inútil y perjudicial para la convivencia en España", aseguró Errejón.



En su opinión, lo que hay que favorecer es el diálogo, la resolución de cuestiones políticas, el entendimiento y tender puentes que contribuyan a mejorar la situación, y no ser "tan miserables como quienes intentan arañar un par de escaños a costa del enfrentamiento entre los diferentes pueblos de España".

En cuanto a la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos, ha indicado que es una "buena noticia" porque pone a España "en hora con Europa", si bien espera que "nadie se la cuelgue como medalla electoral" sino que sirva "como un punto de apoyo" para empezar a trabajar.

Ha dicho que tras haber esperado 40 años, no se podía dilatar más la exhumación ni dejarlo para después de las elecciones y ha apuntado que hay más de 100.000 españoles "que están en una cuneta" y deben recibir una "digna sepultura como se merece cualquier familia".