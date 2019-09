Esther Hernández (PP), nueva alcaldesa del ayuntamiento majorero de Tuineje tras prosperar la moción de censura contra CC

La concejal del PP Esther Hernández ha sido elegida este mediodía nueva alcaldesa de Tuineje, con el apoyo del PSOE y Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF-NC) tras prosperar la moción de censura contra Candelaria Umpiérrez (CC), tres meses después de que ésta tomara posición.



El nuevo pacto de gobierno liderado por el PP de Tuineje no cuenta con el respaldo de la dirección insular del partido, que, poco después de hacerse pública la moción de censura, anunció medidas disciplinaria contra los ediles que la promovían, a quienes les abrió expedientes y les suspendió de militancia de forma cautelar.



El PP, hasta ahora socio de Umpiérrez en el gobierno municipal de Tuineje, defiende el nuevo pacto con el objetivo de acabar con la "parálisis" que, a su juicio, Asamblea Majorera-Coalición Canaria ha perpetuado en este municipio de Fuerteventura durante todos estos años, hasta convertirlo en la "cenicienta de la isla". EFE



A las 12 horas y 36 minutos, el Ayuntamiento de Tuineje ha estrenado alcaldesa, Esther Hernández, tras salir adelante la moción de censura con los cuatro votos a favor de los concejales del PP, los cuatro del PSOE y los mismos de AMF.



La nueva alcaldesa de Tuineje ha comenzado su discurso agradeciendo a todos aquellos que la han ayudado en los días posteriores al anuncio de la moción de censura, unos días que ha resumido como “duros, intensos y con crudeza”.



La popular, que fue senadora la pasada legislatura por Fuerteventura, ha asegurado que se enfrenta a la Alcaldía con “la misma ilusión” que tenía cuando se anunció su candidatura por el PP y con el objetivo de “sacar al municipio de la parálisis”.



Ha señalado que, a partir de ahora, “no habrá más castigos al municipio” y, para ello, aplicará una “voz firme, valiente y reivindicativa” con la que luchará por Tuineje, a la vez que ha prometido que “exigirá responsabilidades” y trabajará por “una postura común con el resto de administraciones”.



Hernández ha anunciado que velará por “las necesidades básicas del municipio” y también por su desarrollo a través de proyectos como el muelle de Gran Tarajal, pendiente de una ampliación y la construcción de una zona de abrigo.



Entre las medidas del nuevo gobierno se incluye dar un impulso al plan municipal de urbanismo para que Tuineje deje de ser “un municipio dormitorio y los inversores no huyan”, la accesibilidad, la creación de una guardería municipal, al ser el municipio el único sin ella, o desatascar el proyecto de la residencia.



También se esforzarán para que se instauren especialidades en el centro de salud de Gran Tarajal y se convierta en un centro comarcal de urgencias y se fomente la vivienda pública que “tanto escasea”.

Esther Rodríguez (PP), nueva alcaldesa de Tuineje EFE





Hernández ha prometido que trabajará duro por Tuineje durante los próximos cuatro años de legislatura y ha prometido que se va “partir el alma por el municipio”.



La nacionalista Candelaria Umpìérrez, ha comenzado su intervención asegurando que la moción de censura es, en parte, “comprensible” teniendo en cuenta el "historial tránsfuga" de algunos de los concejales censurantes y de una alcaldesa que “hace tres meses juraba fidelidad” al pacto entre PP y CC.



Para Umpiérez, el nuevo equipo de gobierno es “el resultado y la confluencia de planes urbanísticos, la promesa de puestos de trabajo en el Cabildo y el afán desmedido por el poder”.



La nacionalista ha acabado su intervención repitiendo las palabras que el escritor Miguel de Unamuno pronunció en 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca: “venceréis pero no convenceréis”.



La portavoz del PSOE Rita Díaz, que también fue alcaldesa de Tuineje, ha defendido la moción de censura argumentando que es fruto de la “parálisis y estancamiento” los que considera que ha estado sometido el municipio por parte de los nacionalistas, a los que ha acusado de tener “financiación estatal a punto de perderse” y de la “ausencia de decisiones en los plenos”.



Díaz ha asegurado que estos tres meses de legislatura ha sido un “tiempo perdido” para la ciudadanía que “no tiene que sufrir esta parálisis e inestabilidad”.



Esta histórica del PSOE de Fuerteventura ha acusado a CC de la “inacción” en la que se encuentra el municipio, donde han estado gobernando los nacionalistas 31 de los 40 años de democracia.



Por su parte, el portavoz de AMF-NC, Sergio Lloret, se ha mostrado convencido en que Tuineje comienza ahora un periodo de “prosperidad” con la apuesta por el comercio, el puerto de Gran Tarajal y el turismo, sector donde esperan aumentar la cuota turística, a la vez que ha acusado a CC de haber llevado al municipio a “la ruina absoluta”.



Christian Cabrera, del PP, ha indicado que este nuevo gobierno intentará “cambiar el rumbo del municipio” y ha dejado claro que la moción de censura no es fruto de “ansias de poder sino por el bien del municipio”.



Cabrera ha salido al paso de las acusaciones de CC que tildan a los populares de traidores asegurando que la moción de censura es un acto “coherente con la campaña electoral, donde anunciamos un mensaje de cambio”.



Y también después de darse cuenta que “el grupo de CC no estaba dirigido por Candelaria Umpiérrez y sus cuatro concejales, sino por los dirigentes que han estancado y paralizado el municipio”.



La moción de censura no cuenta con el apoyo del Partido Popular de Fuerteventura que ha anunciado medidas disciplinarias y una suspensión cautelar de militancia de los cuatro concejales.



Esther Hernández ha salido al paso a las preguntas de los periodistas agradeciendo al PP regional y nacional “que me hayan escuchado” a la vez que ha asegurado que no echa en falta el apoyo de Fernando Enseñat, presidente del PP en la isla. Ha insistido en que su compromiso es con los vecinos “y eso siempre estará por encima de las siglas del partido”.



Con la moción de censura en Tuineje, CC pierde otro de sus feudos históricos en Fuerteventura y se queda sólo con las alcaldías de La Oliva y Pájara y con dos concejales dentro del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Antigua.